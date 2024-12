Defesa Civil isola estátua de Nossa Senhora de Fátima para manutenção

Foto: FERNANDA BARROS MONUMENTO em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Santuário

Um dos monumentos símbolos da fé católica na cidade de Fortaleza, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, localizada na praça de mesmo nome, no bairro de Fátima, passará por uma manutenção preventiva. A área ao redor da escultura foi isolada após uma inspeção técnica realizada pela Defesa Civil.

Na reportagem "Quem constrói estátuas de santos precisa preservá-la", O POVO denunciou a existência de rachaduras na base que sustenta o monumento da santa. A informação sobre a manutenção foi anunciada quase um mês depois da queda da estátua de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Montese.

A Defesa Civil de Fortaleza informou que "a área foi isolada para evitar possíveis riscos aos transeuntes e visitantes". A última vez que a estrutura passou por reparos foi em 2021. Ao O POVO, a administração da Paróquia Nossa Senhora de Fátima contou que as manutenções da Prefeitura costumam ser realizadas às vésperas das festividades da santa e que esta será a primeira vez que a estátua passará por uma manutenção estrutural.

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) informou, em nota, que a Prefeitura está em fase de elaboração de um plano de manutenção para a estátua. O órgão não divulgou a data prevista para a apresentação do documento.

Padre Ivan de Sousa, pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, explica que a imagem apresentou algumas rachaduras na parte superior, na perda da cabeça e nas costas. "Nós ficamos preocupados por conta do sol, da chuva, mas sobretudo dos ventos fortes. Então, nós nos comunicamos com a Prefeitura, também com a Defesa Civil, para ver essa situação e eles vão fazer a manutenção", diz.

"Todo mundo gosta de chegar perto da imagem, de tocar, de ficar ali aos pés da imagem e é uma imagem muito grande, muito pesada. Então, qualquer acidente pode ser fatal. Para evitar algum acidente, a Defesa Civil isolou ali", acrescentou.

Devota de Nossa Senhora de Fátima, Maria Genoveva Campelo visita com frequência a paróquia e comemora o anúncio sobre a manutenção estrutural da estátua, a qual considera um símbolo muito importante para os fiéis.

A aposentada, que residiu no bairro durante muitos anos, conta que a praça onde a estátua está localizada costuma ficar lotada durante as festividades católicas, inclusive com fiéis vindo de outros estados para praticar sua fé. Para ela, as obras são uma forma de garantir a segurança dos frequentadores e do próprio monumento.

"Eu acho isso muito importante, porque, outro dia, teve um problema de uma santa lá no Montese. Então, é perigoso. E eu acho que é um símbolo muito importante para a gente, significa muito essa imagem aqui", explica.