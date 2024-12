Natal em Fortaleza: iluminação especial leva magia à Praça Luiza Távora

Foto: AURÉLIO ALVES PRAÇA Luiza Távora é cenário le lazer das famílias

Crianças brincando, atletas se exercitando, pais jogando bola com os filhos. O movimento dinâmico da Praça Luiza Távora, em Fortaleza, ganhou nas últimas semanas um toque ainda mais especial. Espaço recebeu a tradicional iluminação natalina, que leva a magia da época a frequentadores e comerciantes. Luzes foram colocadas nas árvores do entorno, cobrindo toda a extensão delas de brilho. Além disso, o espaço ganhou adornos tradicionais, que remetem a explosões de luzes.

Iluminação traz um sentimento de conforto já à primeira vista, do tipo de sensação que o Natal propicia. Dentro do espaço, frequentadores parecem sentir algo semelhante. Eles jogam bola com os filhos, dividem sorvetes com as crianças, passeiam com os cachorros, trocam conversas, se exercitam.

Na praça o uso do celular quase não é percebido. O aparelho é substituído pelo olho no olho e o toque físico, atos que parecem ganhar ainda mais significado quando feitos embaixo das luzes natalinas.

Heraldo Simões, 54, mora próximo ao espaço e sempre frequenta o lugar com a família. Ele e a esposa, Luiza Simões, 58, costumam levar o neto Lorenzo, de apenas 7 anos, para brincar no local.

Família passeia na Praça Luiza Távora Crédito: João Filho Tavares

Enquanto o pequeno se diverte com outras crianças na praça, o casal conversa e come junto, mantendo o olhar no mais novo ao mesmo tempo em que trocam palavras e partilham da proximidade.

"Eu acho que (a praça) está mais decorada do que no ano passado. Mais iluminada, né? (...) Quanto mais iluminado melhor, que dá mais uma sensação de segurança mesmo, né?", destaca o professor.

Cândida Yara, 39, divide opinião semelhante. Ela costuma levar a cachorrinha Olivia para passear no local e diz que a chegada da decoração de luz natalina deixou a praça muito mais iluminada.

"Eu tô gostando muito (da iluminação) (...) Estou me sentindo mais segura. Tem um policiamento (também) né? A gente fica mais tranquila", pontua a atriz, frisando ainda que espaço ficou mais atrativo.

Atratividade também agradou comerciantes que vendem na praça, como Fabrícia Marques, 44, que comercializa pão artesanal. Apoiada na bicicleta cargueira em que transposta os alimentos, ela observa o movimento e elogia a ornamentação do local: "(A iluminação) Tá bem melhor, bem bonita, bem caprichada. Melhorou porque a gente achava muito escura essa praça. Deu uma melhorada".

Comerciante na Praça Luiza Távora Crédito: João Filho Tavares

Entre os frequentadores mais jovens, a iluminação também foi aprovada. "Eu estou achando belíssimo. Eu amo. Eu amo uma luzinha de Natal. Eu amo essas luzes que não é só uma lâmpada (...) Uma coisa que dá um ar de segurança na praça também são as crianças, pois se tem um monte de criança é por que têm pais que acharam seguro", aponta a designer Maria Clara, 24, que costuma frequentar o espaço.

Ceará Natal de Luz

Enfeites fazem parte do Ceará Natal de Luz, iniciativa anual promovida pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. Além da Praça Luiza Távora, a iluminação natalina foi instalada em outros pontos da Cidade, como na Praça do Ferreira.