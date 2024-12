Fortaleza tem novembro com menos homicídios desde 2009

Foto: Reprodução/Redes Sociais Homicídio registrado na noite do último dia 24 de novembro na rua Marcílio Dias, localizada no bairro Pirambu, em Fortaleza

No último mês de novembro, Fortaleza registrou 57 assassinatos, conforme dados divulgados nessa quarta-feira, 4, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foi o novembro com menos homicídios na Capital desde 2009, assim como foi o mês menos violento na Cidade desde junho de 2023.

Na comparação com novembro de 2023, a redução foi de 27,8%, já que naquele mês houve 79 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) — a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidos de morte.

Em todo o Ceará, foram registrados 270 CVLIs em novembro. São 17 mortes a menos, ou uma redução de 5,9%, em relação a novembro do ano passado, quando 287 homicídios foram registrados.

Os CVLIs caíram também nos municípios que compõem a Região Metropolitana da Capital. No mês passado, 69 homicídios foram computados na região, 23,3% a menos que em novembro de 2023, quando 90 assassinatos ocorreram.

Entretanto, houve aumento no número de homicídios no Interior: 144 assassinatos foram registrados nos municípios interioranos em novembro passado, enquanto, no mesmo período de 2023, esse número havia sido de 118 — acréscimo de 22,03%.

Além disso, no acumulado do ano, o Ceará já registra mais homicídios em 2024 do que em todo o ano de 2023. Neste ano, de janeiro até novembro, 2.983 assassinatos foram registrados no Estado. Em todo o ano passado, ocorreram 2.970 CVLIs.

Na comparação com o período que vai de janeiro a novembro do ano passado, o aumento neste ano é de 10,31% — foram 2.704 crimes nesse período no Ceará em 2023.

A SSPDS, porém, destaca que, desde a chegada do secretário Roberto Sá, que assumiu a pasta em junho, há uma redução no número de CVLIs na comparação com o mesmo período do ano passado. "Durante os cinco primeiros meses do segundo semestre, o Ceará teve uma redução de 5,8% nas mortes violentas", ressaltou a SSPDS. "Foram 1.269 registros entre julho e novembro de 2024, contra 1.317 registros, nos cinco primeiros meses do segundo semestre do ano passado". A SSPDS afirmou que contribuíram para esses números a intensificação da presença policial nas ruas, a partir da posse de novos policiais militares e civis. Aquisição de equipamentos como viaturas, rádios-comunicadores e coletes balísticos também ajudaram para essa redução.

Também houve aumento no acumulado de homicídios do ano em Fortaleza. De janeiro a novembro, 756 homicídios foram registrados na Capital. É 15,59% a mais que o observado no mesmo período de 2023, quando 674 CVLIs foram computados pela SSPDS em Fortaleza.

Além dos CVLIs, a SSPDS também divulgou nessa quarta o número de mortes por intervenção policial. Em novembro, foram 10 casos, fazendo com que o total no ano no Estado seja 166. É um aumento de 26,71% em relação aos 131 casos de mortes em intervenção policial registrados no mesmo período do ano passado.

O POVO buscou entrevistar, nessa quarta, o secretário Roberto Sá, mas não foi possível. A assessoria de imprensa da SSPDS informou que ele cumpria agenda em Brasília (DF).

DADOS

Dos 184 municípios cearenses, 167 registraram, pelo menos, um homicídio no ano. Desses, 26 tiveram um único assassinato

Cidades mais violentas do Ceará em 2024

Homicídios registrados de janeiro a novembro. Entre parênteses, o aumento em relação a 2023

>Fortaleza: 756 ( 12,16%)

>Caucaia: 240 ( 14,83%)

>Maracanaú: 149 (0%)

>Sobral: 110 ( 107,54%)

>Juazeiro do Norte: 77 ( 28,33%)

>Maranguape: 75 ( 1,35%)

>Itapipoca: 73 ( 40,38%)

>Itarema: 54 ( 116%)

>Amontada: 43 ( 48,27%)

>Crato: 40 ( 8,1%)

Fonte: SSPDS