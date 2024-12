Casos confirmados de Covid-19 no Ceará quadruplicam em uma semana

Foto: FÁBIO LIMA SESA recomenda o uso de máscaras cirúrgicas em caso de sintomas gripais

O Ceará registrou 3.106 casos de Covid-19 entre os dias 24 e 30 de novembro, segundo a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) às 9 horas desta sexta-feira, 6. O Estado registra uma alta de casos, com a taxa de positividade de exames atingindo 50%. Ou seja, do total de exames feitos na última semana de novembro, metade teve resultado positivo.

A quantidade de casos quadruplicou da semana epidemiológica 47 (17 a 23 de novembro), quando foram registrados 752 casos, para a semana 48 (24 a 30 de novembro).

Mudança é causada pela circulação de novas sublinhagens da ômicron: a LP.8.1, não encontrada anteriormente no Brasil, e a XEC, também detectada em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Conforme boletim epidemiológico publicado pela Sesa nessa sexta-feira, 6, 2.763 casos foram confirmados na semana 48. Número é menor do que no IntegraSUS porque o documento considera dados até quinta-feira passada, 5.

Do total, 37% dos casos estão concentrados no município de Fortaleza (1.023). Nas últimas quatro semanas (SE 45 a 48), 16,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag) correspondem à Covid-19. Além de 9% outros vírus respiratórios e 31% por Srag não especificada. Outros 43,4% dessas notificações estão em investigação.

O que fazer em caso de teste positivo?

Ao notar algum sintoma gripal, como coriza, coceira no nariz, tosse e dor de garganta, procure orientação médica, de acordo com indicação da Sesa. Em caso de teste positivo, o indicado é permanecer em isolamento por cinco dias, contando a partir do primeiro dia de sintomas.

Após o quinto dia, quem continua com sintomas deve manter o isolamento até o sétimo dia. Se persistirem os sintomas, deve continuar até o 10º dia. Caso o paciente não tenha sintomas a partir do 7º dia, pode sair do isolamento.

Indicações para o uso de máscara



A Sesa indica o uso de máscara cirúrgica por:

Todos os profissionais de saúde em ambiente hospitalar e ambulatorial, de acordo com as recomendações da Anvisa, conforme descrito na NT GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 04/2020, atualizada em junho de 2024;



Por profissionais de saúde que trabalham diretamente com idosos ou pessoas com comorbidades (ex: instituições de longa permanência);



Todos os indivíduos do mesmo ambiente de pessoas que tiveram diagnóstico de Covid-19, independentemente de apresentarem sintomas, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas;



Pessoas com sintomas gripais, ou pessoas que tenham tido contato próximo com pessoas com doenças respiratórias;



Pessoas com diagnóstico laboratorial de Covid-19 (por teste de antígeno ou biologia molecular), inclusive assintomáticas;



Pessoas com fatores de risco para complicações por doenças respiratórias (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades) em situações de maior risco de infecção por vírus respiratórios, como: locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde.

Vacinação: quem são os grupos prioritários

Deve tomar dose de reforço da vacina quem está nos seguintes grupos:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos



Pessoas com 60 anos ou mais



Pessoas com deficiências permanentes



Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI)



Pessoas imunocomprometidas



Indígenas vivendo em terra indígena



Indígenas vivendo fora de terra indígena



Ribeirinhos



Quilombolas



Gestantes e puérperas



Trabalhadores de saúde



Pessoas com comorbidades



Pessoas privadas de liberdade



Funcionários do sistema de privação de liberdade



Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas



Pessoas em situação de rua

Crato registrou 16 casos da doença

A região do Cariri confirma a tendência do Estado de aumento dos casos de Covid-19. Só no município do Crato foram registrados 17 casos da doença, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado. Por sua vez, Farias Brito teve uma confirmação. Outros 26 municípios da região registraram juntos dez casos.



À rádio O POVO CBN, a secretária da Saúde de Farias Brito, Maria Marcleide, explicou que as recomendações para que o aumento de casos não aconteça permanecem as mesmas.

De acordo com Marcleide, é necessário realizar a “testagem, que é muito importante; em casos positivos, o paciente deve seguir o isolamento e o uso de máscara”, explica.

“O Estado realmente teve esse aumento de casos e isso já é reflexo do nosso zelo, da nossa vigilância atuante, que nós começamos a testar todos os nossos pacientes internos com sintomas gripais. Como reflexo disso, tivemos um caso positivo detectado dentro do nosso município”.

Segundo a secretária da saúde, o paciente que testou positivo possui 83 anos e possui outras doenças pré-existentes, mas já havia sido vacinada.

Covid-19: quais são os cuidados necessários?

Marcleide afirma que os idosos ainda são um dos grupos prioritários que ainda exibe certa resistência em relação à vacinação. Isso tudo por conta de “uma campanha contra, que foi feita”, aponta a secretária.

“Estamos fazendo uma busca ativa dentro do município. Temos todo esse zelo com a ajuda dos agentes de saúde e das equipes de saúde da família. Estamos atualizando a caderneta de vacinas em todas as consultas”.

A higienização das mãos e o uso de máscaras são as principais formas de cuidados, além do isolamento. “Acredito que está todo mundo habituado, mas não podemos relaxar em relação a isso. O Covid nunca deixou de existir. Quando começamos a testagem é que observa-se um crescimento no cenário epidemiológico”, finaliza.

Veja alguns cuidados para prevenção:

Lave as mãos com água e sabão;



Cubra boca e nariz ao tossir e espirrar;



Evite compartilhar objetos pessoais;



Mantenha os ambientes bem ventilados.

