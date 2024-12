Ceará registra mais de 252 mil raios este ano, diz Enel

Foto: Julio Caesar/ O POVO Mais de 252 mil raios já foram registrados no Ceará em 2024, aponta Enel

O Ceará já registrou 252.710 descargas atmosféricas em 2024, de acordo com dados divulgados pela Enel Distribuição Ceará. Na última quarta-feira, 4, mais de 8.800 raios atingiram o Estado, sendo Aurora o município mais afetado, com 1.104 ocorrências, seguido por Milagres, com 927 e Iracema com 814. Fortaleza e a Região Metropolitana contabilizaram 262 descargas elétricas no mesmo período.

De acordo com a Enel, os municípios com maior incidência de raios no ano até agora são Granja, com 9.164 registros, Santa Quitéria (8.605), Jaguaretama (5.278), Cariús (5.120) e Morada Nova (5.115). Dentre as macrorregiões, o Cariri lidera em número de descargas, com 36.478 raios, seguido pelo Centro-Sul (36.313) e Vale do Jaguaribe (35.069).

O monitoramento das descargas atmosféricas e outros fenômenos climáticos é realizado pelo Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel, que opera 24 horas por dia, fornecendo dados em tempo real por meio de satélites e informações meteorológicas do Climatempo. Esse sistema permite antecipar possíveis problemas na rede elétrica, otimizando o atendimento a emergências e interrupções no fornecimento de energia.

Além de registrar descargas, o sistema emite boletins diários sobre condições climáticas e alerta técnicos e engenheiros para agir rapidamente em caso de contingências, garantindo maior eficiência na prestação de serviços, destaca a empresa.

A Enel reforça orientações para garantir a segurança da população durante tempestades. Entre elas, evitar o uso de aparelhos conectados à tomada e não usar chuveiros ou torneiras elétricas.(Fabrícia Braga/Especial para O POVO)