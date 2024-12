Com acumulado de 111.3 mm, Fortaleza registra maior volume de chuva de dezembro em dez anos

Foto: FÁBIO LIMA Fortaleza teve registros de ruas alagadas durante chuvas dessa quarta-feira, 4





Fortaleza registrou o índice pluviométrico de 111.3 milímetros (mm) entre 7 horas de quarta-feira, 4, e 7 horas de ontem, 5. Conforme levantamento O POVO, o volume é o maior das máximas registradas durante os meses de dezembro na Capital em dez anos. Os dados foram extraídos do portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) hoje.

O diagnóstico registrado no início da pré-estação chuvosa no Ceará, que começa em dezembro e segue até janeiro, mostra que, em seis anos, a Capital não tinha registrado um acumulado acima de 100 mm. Em dezembro de 2018, o maior volume foi registrado no dia 23, com 89.6 mm. Anteriormente, o melhor índice foi no ano passado, com 47.6 mm no dia 18 de dezembro.

Confira as máximas de chuvas de dezembro em Fortaleza em dez anos:

2024

5/12- 111,3 mm

2018

23/12 - 89,6 mm

2023

18/12- 47,6 mm

2019

12/12- 26,2 mm

2014

29/12 - 24 mm

2016

29/12- 18,2 mm

2015

26/12- 16,6 mm

2021

26/12- 16,4 mm

2022

25/12- 9,6 mm

2020

15/12 - 8,8 mm

2017

27/12- 7,4 mm

(Fonte: Funceme)

De acordo com a gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, o período de pré-estação é o que antecede a estação chuvosa do Estado, entre os meses de fevereiro e maio. A especialista explica que as precipitações registradas nos dois períodos são ocasionadas por sistemas meteorológicos diferentes.

“Na estação chuvosa, é a Zona de Convergência Intertropical que traz as chuvas e, na pré-estação, a gente tem duas influências principais. As chuvas tão boas de ontem foram ocasionadas pelo sistema que atua nessa época, o VCAN [Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis]”, explica Meiry.

Nessa quarta-feira, 4, o total de 120 municípios cearenses registraram precipitações. O maior acumulado foi no município de Ipaumirim, na região do Cariri cearense. A região teve 111.2 mm. Nesta quarta-feira, 5, Fortaleza lidera a região com maior volume de chuva, com 111.3 mm, no posto Pici.

A especialista da Funceme explica que o Ceará ainda está sob influência do Vcan, o que, consequentemente, ocasionou ainda os registros de chuvas ao longo do dia no Estado. “Em Fortaleza, foi realmente muitas chuvas porque a borda do vórtice ainda está sob algumas áreas no Ceará”, disse Meiry.

Conforme explicado pela Funceme, as diferenças entre as precipitações já registradas no início de dezembro deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado, é que, em 2023, o Estado estava na condição de El Niño e, neste ano, ele está se encaminhando para a La Niña.

O El Niño provoca chuvas abaixo da média no Ceará e a La Niña, não. Outro fator que o órgão ressaltou é que, neste período, já houve a atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), que é o sistema comum de atuar na pré-estação. No ano passado, no começo de dezembro, o Estado ainda não estava sob a condição do Vcan.

Previsão do tempo para sexta-feira, 6

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 6, aponta para chuvas pontuais sobre o Litoral de Fortaleza, mas com predominância de estabilidade atmosférica na maior parte do dia.

Para o próximo sábado, 7, a previsão é de aumento da nebulosidade sobre a faixa litorânea e no sul do Ceará, principalmente nas regiões do Cariri e Sertão Central dos Inhamuns.

A Funceme destaca que nos próximos dois dias o Vcan deve se deslocar para oeste e o seu centro tende a ficar sobre o Estado, favorecendo o predomínio de tempo estável na sexta e no sábado nas regiões.