Duas mil cisternas de placas são entregues pelo Estado a comunidades originárias

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO

Duas mil cisternas de placas de 16 mil litros foram entregues simbolicamente a representantes de comunidades indígenas e quilombolas do Ceará nessa sexta-feira, 6 no Palácio da Abolição. A iniciativa ocorre por meio do Programa Cisternas, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).

Aproximadamente duas mil famílias serão beneficiadas com as cisternas de primeira água, de produção e sistema de reuso de água. Os contemplados são povos originários cearenses que se inscreveram no edital 015/2023, cujo valor investido foi de R$ 12,2 milhões.

Além da entrega simbólica desses equipamentos, o Governo do Estado anunciou o início da implementação das 11.399 tecnologias sociais com os processos das definições das comunidades e cadastro das famílias beneficiadas dos 80 municípios, no montante de R$ 83 milhões.

“Essas cisternas representam saúde para as famílias, garante tranquilidade para essas pessoas que terão água limpa no quintal da sua casa. São R$100 milhões muito bem investidos”, destaca o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT).

Para o secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, a cessão desses equipamentos constitui “apenas a primeira etapa” do conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado e pela pasta. “Lançamos o primeiro edital, que já foi executado e estamos entregando os frutos aqui hoje e o outro, no valor de R$ 83 milhões que está em fase de execução, selecionando as famílias beneficiadas”, reitera o secretário.

Áurea Anacé explica que as cisternas “vieram a calhar” na comunidade do povo Anacé, território localizado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela menciona que muitas famílias que residem na serra precisavam de água e enfrentavam dificuldades na hora da implantação.

“Algumas pessoas precisavam descer a serra e subir com o material. Outros moradores da comunidade tinham que comprar pipas de água por causa do verão e são pessoas que não têm condições de arcar com o custo”, relata Áurea.

“Muitas crianças do nosso território tinham que tomar um banho por dia porque não tinha água. Com as cisternas a realidade muda completamente”, acrescenta.

A implantação dos equipamentos também mudou a rotina do pescador artesanal Antoniel Matias Lima, 29, que reside em Quixeramobim, município distante 212 km de Fortaleza. O pescador, que tem o extrativismo como fonte de renda, cita que as cisternas viabilizaram a água potável na região.

“A gente pesca no Açude Fogareiro e, por ser um reservatório, todo mundo pensa que a gente tem água, mas não temos, não é água potável. Minha cisterna foi feita em maio deste ano e ainda tem água da chuva deste ano. Parece loucura, mas ainda estou bebendo dessa água de maio”, relata.

“Os pescadores nunca foram vistos e dessa vez fomos beneficiados e nos sentimos importantes. Participamos de um projeto que nunca tinha chegado aqui na comunidade”, complementa Antoniel.

Oitenta cidades já foram contempladas com a instalação das cisternas de placas, são elas:

Altaneira



Nova Olinda



Crato



Juazeiro do Norte



Barbalha



Aurora



Granjeiro



Ipaumirim



Várzea Alegre



Brejo Santo



Jati



Missão Velha



Porteiras



Acopiara



Baixio



Iguatu



Orós



Quixelô



Apuiarés



Itapipoca



Tururu



Uruburetama



Trairi



Baturité



Capistrano



Pacajus



Caucaia



Barreira



Guaraciaba do Norte



Ibiapina



São Benedito



Tianguá



Ubajara



Deputado Irapuan Pinheiro



Milhã



Mombaça



Pedra Branca



Piquet Carneiro



Senador Pompeu



Solonópole



Banabuiú



Choró



Ibaretama



Quixadá



Quixeramobim



Boa Viagem



Canindé



Caridade



Madalena



General Sampaio



Paramoti



Cariré



Forquilha



Frecheirinha



Varjota



Groaíras



Massapê



Meruoca



Pacujá



Santana do Acaraú



Miraíma



Morrinhos



Tamboril



Aiuaba



Parambu



Quiterianópolis



Monsenhor Tabosa



Tauá



Ararendá



Catunda



Poranga



Santa Quitéria



Ipueiras



Crateús



Nova Russas



Iracema



Jaguaretama



Ibicuitinga



Jaguaribara



Icapuí

Quatro municípios cearenses devem receber 674 cisternas até 2025

Durante a solenidade de entrega de cisternas às comunidades indígenas e quilombolas, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT) subscreveu o edital de chamada pública n° 010/2024, que viabiliza a implantação de 674 cisternas em quatro municípios cearenses até 2025.

Este terceiro edital contempla as cidades de Hidrolândia, Ipaporanga, Salitre e Araripe.

“Estamos continuando a expandir e estamos solicitando ao Governo Federal mais cisternas de placa. Temos um pedido de mais de 45 mil cisternas para poder universalizar. Nossa meta é construir essas 45 mil mais na frente, vamos continuar trabalhando para levar cisternas de placa a todas as famílias cearenses”, pontua o governador.

Os recursos destinados à construção desses equipamentos são de R$ 4,6 milhões provenientes do Governo Federal.

“Lançamos o primeiro edital, que já foi executado, o segundo, no valor de R$ 83 milhões, está em fase de execução, selecionando as famílias beneficiadas. O terceiro edital, com investimento de R$ 4 milhões, foi anunciado aqui hoje e visa ampliar as cisternas nesses outros quatro municípios”, explica o secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz.

O titular da pasta complementa que os três editais voltados ao Programa Cisternas custaram R$ 100 milhões ao Governo Federal.