Chuvas em Fortaleza: volume de dezembro já é mais que o dobro da média histórica

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA registrou forte chuva no início do mês

Fortaleza registra atualmente uma média de 109,9 milímetros de chuva em dezembro. O valor é mais que o dobro da média histórica do mês, que é de 33,5 milímetros. Segundo dados do portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), extraídos neste domingo, 8, esse aumento representa um desvio de 227%.

De acordo com a Funceme, o conceito de "normal" em relação ao clima é baseado na média histórica. Em Fortaleza, a média de chuvas para o mês de dezembro costuma ser baixa, o que faz com que uma quantidade maior de chuva pontual supere facilmente essa média.

Isso ocorre porque a análise de médias considera a divisão dos dados pelo número de dias do mês, proporcionando uma visão mais realista da situação.

Dessa forma, caso não chova nos próximos 20 dias, essa média poderá diminuir. Em resumo, se não ocorrerem chuvas significativas até o fim do mês de dezembro, o cenário ao término do período poderá ser diferente, possivelmente ficando abaixo da média histórica.

Grande parte desse resultado atual se deve ao volume acumulado entre a última quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5, quando a Capital registrou 111,3 milímetros (mm) de precipitação.

Na ocasião, a cidade registrou alagamentos em ruas e avenidas, semáforos apagados em cruzamentos e quedas de energia devido à forte chuva.

Segundo levantamento do O POVO, com base em dados extraídos do portal da Funceme, esse foi o maior índice pluviométrico registrado nos meses de dezembro em Fortaleza nos últimos dez anos.

Atualmente, o Ceará está na pré-estação, período que antecede a estação chuvosa no Ceará (fevereiro a maio) e é influenciada por sistemas meteorológicos diferentes. Enquanto na estação chuvosa a Zona de Convergência Intertropical traz chuvas, na pré-estação, os principais responsáveis são os Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis (VCAN).

Ao contrário da Capital, o Ceará ainda apresenta índices abaixo da média histórica, que é de 31,3 milímetros. Atualmente, o Estado registra apenas 24,9 milímetros, o que representa um desvio de -20,6%.

Confira a média de chuvas de dezembro no Ceará dos últimos dez anos (média histórica 31.3mm):

2024: 24.9 mm (até 8 de dezembro)

2023: 37 mm

2022: 31.8 mm

2021: 48.1 mm

2020: 8.3 mm

2019: 10.5 mm

2018: 86.7 mm

2017: 14.1 mm

2016: 25.8 mm

2015: 10.9mm

Entre a quarta-feira, 4, e a quinta-feira, 5, o Ceará ainda estava sob influência do VCAN, o que causou as fortes chuvas no Estado. Na região do Cariri, as cidades de Missão Velha e Aurora também registraram acúmulos expressivos de chuva: 38 mm e 35 mm, respectivamente.





Previsão do Tempo para o Ceará



Conforme a Funceme, até a terça-feira, 10, a previsão indica chuva isolada para todos os dias da análise, especialmente em áreas litorâneas, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri. O céu também deve variar entre parcialmente nublado e nublado ao longo dos dias.

No domingo, 8, o céu ficará parcialmente nublado em todas as regiões, com chuva isolada no Cariri, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém durante a madrugada, manhã e noite. Na tarde, o céu ficará de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Na segunda-feira, 9, haverá céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, Ibiapaba e Cariri pela manhã e madrugada. No período da tarde, a probabilidade de chuva aumenta na faixa litorânea e nas demais regiões com ocorrência isolada.

Já na terça-feira, 10, o céu ficará entre parcialmente nublado e nublado com chuva isolada na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Cariri pela manhã e madrugada. À tarde, a tendência é de alta chance de chuva na faixa litorânea e em outras regiões de forma isolada.