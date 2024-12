Quatros mortos e dois baleados durante ocorrências em bares de Tianguá e Beberibe

Foto: Reprodução/Redes Sociais Vítimas estavam em um bar do bairro Córrego quando foram atingidas pelos disparos

Duas ocorrências distintas deixaram, ao todo, seis pessoas baleadas na noite do sábado, 7, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba, e em Beberibe, no Litoral Leste do Estado. Em Tianguá, três pessoas morreram, enquanto, em Beberibe, uma pessoa morreu e outras duas foram socorridas a unidades de saúde.

Em Tianguá, as vítimas foram três homens de 31, 39 e 45 anos, que não tiveram as identidades divulgadas. Eles estavam em um bar do bairro Córrego quando foram assassinados a tiros. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito do triplo homicídio havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Regional de Tianguá abriu inquérito para investigar o caso.

Neste ano, pelo menos 32 homicídios já foram registrados em Tianguá. São oito mortes a mais que o registrado no mesmo período de 2023 pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS.

Tentativa de feminicídio

Em Beberibe, o crime também foi registrado em um bar e seria uma tentativa de feminicídio. De acordo com a SSPDS, o objetivo dos criminosos era matar uma mulher que trabalhava no estabelecimento comercial. Ela seria ex-namorada de um dos suspeitos, um homem de 21 anos, que não teve a identidade divulgada. Esse homem, inclusive, já havia ido ao bar durante o dia ameaçá-la de morte, informou a SSPDS.

À noite, ele e um comparsa de 28 anos foram até o estabelecimento e efetuaram diversos disparos em direção às pessoas. Três homens foram baleados. Um deles não resistiu e morreu ainda no local do crime — trata-se de um homem de 24 anos, que também não teve a identidade divulgada. Os outros dois foram socorridos. A mulher que seria o alvo principal do crime não ficou ferida.

Vídeo gravado instantes após o crime, mostram as três vítimas ensanguentadas no chão do estabelecimento e a mulher tentando ajudar um deles. “Não dorme, tá bom?”, diz ela, aos prantos. “Ele aqui está vivo, ele está falando comigo”, diz a mulher em outro momento. O vídeo também mostra cápsulas de pistola que ficaram no local.

Prisão em flagrante

Ao tomar conhecimento do caso, policiais civis e militares fizeram diligências para localizar os suspeitos e prenderam-nos ainda em flagrante. Participaram da ação policiais da Delegacia Municipal de Beberibe, do Batalhão de Policiamento do Interior (Bepi) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

“Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Beberibe, onde foram autuados em flagrante por homicídio qualificado”, informou a SSPDS. “O homem, de 21 anos, também foi autuado por tentativa de feminicídio. Ambos foram colocados à disposição do Poder Judiciário”.

Um outro homicídio já havia sido registrado no Centro de Beberibe na noite de sexta-feira, 6. A vítima foi um homem de 35 anos, também não identificado pela SSPDS. A pasta informou que a Polícia Civil investiga o envolvimento nesse caso do homem de 21 anos que foi preso no sábado.