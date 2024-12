Com 15 casos, número de policiais mortos no Ceará é o maior desde 2017

Foto: Reprodução FAMÍLIA do soldado Antônio Almir autorizou doação de órgãos

Com a confirmação, nessa segunda-feira, 9, da morte do soldado da Polícia Militar Antônio Almir Pereira Mota Filho, de 29 anos — baleado na cabeça na última quinta-feira, 5, em Boa Viagem (Sertão de Canindé) —, subiu para 15 o número de policiais mortos neste ano no Estado.

É o maior número desde 2017, quando 27 policiais foram mortos, conforme levantamento feito por O POVO. Em 2023, haviam sido nove casos, mesmo número de 2022. Em 2021, 10 policiais foram assassinatos; em 2020, foram 11; em 2009, 2; e, em 2018, 13.

Dos 15 assassinatos registrados neste ano, somente Antônio e Jean Rodrigues Granjeiro, morto em 21 de janeiro em Ubajara (Serra da Ibiapaba), estavam de serviço no momento em que foram mortos.

Antônio teria sido atingido durante uma perseguição, no bairro Vila Holanda, a quatro homens que estavam em duas motos e não obedeceram a voz de parada. Na fuga, os criminosos teriam efetuado disparos contra a viatura que era dirigida pelo soldado.

Um dos tiros atingiu a cabeça de Antônio. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado de helicóptero a Fortaleza, mas não resistiu. No domingo, 8, Antônio teve a morte cerebral constatada. A família autorizou a doação dos órgãos dele.

Tanto a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quanto a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) publicaram nota manifestando pesar pela morte do soldado.

"O policial militar ingressou na Corporação em 22 de junho de 2022, ao longo de anos, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense", diz a nota da PM, que acrescenta que Antônio era lotado na 2ª Companhia do 4º Batalhão de PM (2ª Cia/4º BPM) e que a família dele teve apoio da Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSASR). "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", também diz a nota.

A SSPDS, por sua vez, ressaltou que dois suspeitos do crime, homens de 25 e 28 anos, morreram em intervenção policial registrada ainda na quinta-feira em Independência, município vizinho a Boa Viagem.

Com a dupla, que não teve a identidade divulgada, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm, dois revólveres cal. 38, carregadores, munições, uma motocicleta e duas peças de roupa e capacetes que teriam sido utilizados no crime.