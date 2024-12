Acusado de matar cunhada no município de Varjota é condenado a 18 anos de prisão

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal Dulce Maria tinha 22 anos de idade e foi morta no município de Varjota

O homem acusado de matar a própria cunhada em Varjota, município do Sertão de Sobral, em 28 de setembro de 2023, foi condenado a 18 anos e 3 meses de reclusão. Em julgamento ocorrido nessa terça-feira, 10, os jurados reconheceram que Pedro Ivo de Lima Neto, de 38 anos, matou a tiros a técnica de enfermagem Dulce Maria Araújo de Sousa, de 22 anos.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Estado (MPCE), na noite daquele dia 28, Pedro Ivo foi até a residência onde morava Dulce Maria — localizada no distrito de Jatobá, na Zona Rural de Varjota — atrás de sua ex-companheira, irmã da vítima.



De acordo com o MPCE, os dois estavam separados há cerca de um ano, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. De janeiro a setembro de 2023, continua a acusação, Pedro Ivo perseguiu a ex, ameaçando-a de morte e chegando a invadir a residência dela.



Por causa disso, uma medida protetiva de urgência foi concedida pela Justiça para impedir que Pedro Ivo mantivesse contato com as vítimas. No dia do crime, porém, ele foi, novamente, até a casa da ex e começou a jogar pedras no telhado do imóvel enquanto gritava: “sai pra fora sua amarela”.

Ele tentou entrar no imóvel, forçando a porta, mas não conseguiu. “Nesse momento, DULCE, que estava desarmada, começou a discutir com Pedro Ivo, ocasião em que ele, com vontade e consciência, e utilizando de recurso que dificultou a defesa da ofendida e meio cruel, atirou nela, causando-lhe múltiplas lesões no seu corpo, sendo que a vítima morreu devido aos ferimentos”, afirmou a denúncia.



Após matar Dulce, Pedro Ivo esboçou uma fuga, mas, ao perceber a presença da ex, foi até ela e deu duas coronhadas na cabeça da mulher. Ato contínuo, ele saiu do local levando consigo o filho que tinha com a vítima, uma criança de 11 anos de idade.



Pedro Ivo foi localizado pela Polícia três dias depois do crime. Ele estava escondido em uma casa abandonada, localizada em região de mata, no limite entre Reriutaba e Varjota.

Além da condenação por feminicídio (qualificado por uso de meio cruel e recurso que impediu a defesa da vítima), Pedro Ivo ainda foi condenado a 9 meses e 10 dias de detenção pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e pela lesão corporal contra a irmã de Dulce. Ele não poderá recorrer em liberdade.



Feminicídios no Ceará em 2024

Em todo o ano de 2023, 42 feminicídios foram registrados no Ceará pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ao todo, 264 mulheres foram assassinadas, conforme os dados da SSPDS.

Neste ano, 38 feminicídios foram contabilizados pela SSPDS até o último domingo, 8. Já o número total de mulheres mortas foi de 297.