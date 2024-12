Selo Unicef é entregue a 158 municípios do Ceará que se destacaram em indicadores ligados à infância

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-12-2024: Governo do Ceará com Jade Romero, por meio da Secretaria da Proteção Social (SPS), e o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) entregam os troféus do Selo Unicef a 158 municípios cearenses que mais evoluíram em políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes, entre 2021 e 2024. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Dos 184 municípios cearenses 158 foram certificados com o Selo Unicef, numa iniciativa do O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) e o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social (SPS). A cerimônia, realizada nessa quarta-feira, 11, no Centro de Eventos do Ceará, premiou as cidades que mais avançaram nos indicadores de saúde, educação e proteção contra violências na infância e adolescência, entre 2021 e 2024.

O evento celebra, também, os 25 anos do Selo Unicef no Ceará, inaugurado em 1999. A cerimônia contou com a presença de caravanas dos municípios, que lideraram manifestações culturais por meio dos núcleos de cidadania de adolescentes de cada cidade.



A vice-governadora do Estado do Ceará e titular da Secretaria das Mulheres, Jade Romero, ressaltou que a premiação reconhece as iniciativas municipais voltadas para a proteção das crianças e adolescentes cearenses. Em seu discurso, ela destacou que os resultados demonstram avanços acima da média nacional nos indicadores analisados.

“A gente, hoje, celebra e reconhece as iniciativas municipais na saúde, obtendo indicadores acima da média nacional. No Estado do Ceará, todos os municípios têm seus planos da primeira infância desenvolvidos”, pontua.

Os indicadores positivos citados por Jade incluem o aumento na cobertura da Tríplice Viral D2, imunizante que previne doenças como sarampo, caxumba e rubéola.

De acordo com o Unicef, entre os anos de 2021 e 2024, os municípios cearenses certificados com o selo registraram um salto de 63,8% para 90,2% neste tipo de cobertura vacinal. Além disso, 171 municípios do Estado aderiram à estratégia Busca Ativa Vacinal (BAV) do Unicef, para estimular a imunização de crianças.

Os números positivos também são perceptíveis na educação. Conforme o Unicef, 176 municípios cearenses atingiram suas metas de rematrícula de crianças e adolescentes na rede municipal de ensino por meio da medida Busca Ativa Escolar (BAE).

“Anualmente, o Estado investe quase R$ 470 milhões em distribuição de renda para a nossa população, são 153 mil famílias que recebem o cartão Ceará Sem Fome, fora a política do Vale Gás, melhorando a qualidade de vida do povo cearense”, destacou o secretário-executivo da Secretaria da Proteção Social (SPS), Sandro Camilo.

Na cerimônia, Sandro esteve representando a titular da SPS, Onélia Santana, recém indicada para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Municípios premiados

O município de Tauá, distante 343 km de Fortaleza, foi um dos premiados na solenidade desta quarta-feira, 11. O feito, conforme a prefeita do Município, Patrícia Aguiar, representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Cidade, não sendo, portanto, “apenas um projeto de governo”.

“A cidade toda tem que se envolver, é o compromisso com as famílias de Tauá e com uma nova cultura que transmite esses valores de respeito e cuidado, para que transforme essa nova geração e que ela não se perca nos caminhos das drogas e outras facilidades que o mundo do crime oferece”, compartilha.

A mobilizadora da assistência social do município de Orós, Alynne Crispim, cita que a Cidade implantou a Lei da Escuta Especializada, que consiste no procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente, em especial a violência sexual.

Alynne destaca que a determinação federal vigora desde o ano de 2017, contudo, muitos municípios ainda não conseguiram implementar ações que “colocassem a lei em ação” e, por meio do Selo Unicef, as cidades são mobilizadas para que o texto entrasse em prática.

“Realizamos diversas capacitações dos nossos profissionais para que eles possam fazer essa escuta dessas crianças e acolher o relato espontâneo delas para evitar revitimização”, relata Allyne.

Confira a lista dos municípios premiados

Acarape



Acaraú



Acopiara



Aiuaba



Alcântaras



Altaneira



Alto Santo



Antonina do Norte



Aquiraz



Aracati



Aracoiaba



Ararendá



Araripe



Aratuba



Arneiroz



Assaré



Aurora



Baixio



Banabuiú



Barbalha



Barreira



Barro



Barroquinha



Baturité



Beberibe



Bela Cruz



Boa Viagem



Brejo Santo



Camocim



Campos Sales



Capistrano



Cariré



Cariús



Carnaubal



Cascavel



Catunda



Caucaia



Cedro



Chaval



Chorozinho



Coreaú



Crateús



Crato



Croatá



Cruz



Deputado Irapuan Pinheiro



Eusébio



Farias Brito



Forquilha



Fortim



Frecheirinha



General Sampaio



Graça



Granja



Granjeiro



Groaíras



Guaiúba



Guaraciaba do Norte



Guaramiranga



Hidrolândia



Horizonte



Ibaretama



Ibiapina



Ibicuitinga



Icapuí



Icó



Iguatu



Ipaporanga



Ipaumirim



Ipu



Iracema



Irauçuba



Itaiçaba



Itaitinga



Itapajé



Itapipoca



Itapiúna



Itarema



Itatira



Jaguaretama



Jaguaribara



Jaguaribe



Jaguaruana



Jati



Jijoca de Jericoacoara



Juazeiro do Norte



Jucás



Lavras da Mangabeira



Limoeiro do Norte



Madalena



Maracanaú



Maranguape



Marco



Martinópole



Massapê



Mauriti



Meruoca



Milagres



Milhã



Mombaça



Monsenhor Tabosa



Morada Nova



Moraújo



Morrinhos



Mucambo



Mulungu



Nova Olinda



Nova Russas



Novo Oriente



Ocara



Orós



Pacajus



Pacatuba



Pacoti



Palhano



Palmácia



Paracuru



Paraipaba



Paramoti



Pedra Branca



Penaforte



Pentecoste



Pindoretama



Piquet Carneiro



Pires Ferreira



Poranga



Porteiras



Potengi



Quiterianópolis



Quixadá



Quixelô



Quixeramobim



Quixeré



Redenção



Reriutaba



Russas



Saboeiro



Salitre



Santana do Acaraú



Santa Quitéria



São Benedito



São Gonçalo do Amarante



São João do Jaguaribe



Senador Pompeu



Senador Sá



Sobral



Solonópole



Tabuleiro do Norte



Tamboril



Tauá



Tejuçuoca



Trairi



Ubajara



Uruburetama



Uruoca



Varjota



Várzea Alegre



Viçosa do Ceará

Selo Unicef

O Selo Unicef tem por finalidade fortalecer as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes. Ao aderir à iniciativa, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

A metodologia abrange o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que auxiliem o município a cumprir a Convenção Sobre os Direitos da Criança que, no Brasil, é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Participaram da atual edição (2021-2024), 2.023 municípios de 18 estados. Desses, 933 alcançaram todas as metas e foram certificados.

Para implementar o Selo Unicef nas regiões Norte e Nordeste do País, o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil conta com as parcerias estratégicas de B3 Social, Grupo Profarma, Instituto Claro, Itaú Social e RD Saúde.

Colaborou Gabriele Félix, especial para O POVO