Após alta de casos, Ceará volta a registrar óbitos por Covid-19

Foto: Fabio Lima IDOSOS são a maioria das vítimas da Covid-19 em novembro e dezembro

Em meio a alta de casos de Covid-19, o Ceará voltou a registrar mortes pela doença em novembro e no início de dezembro. O POVO apurou que pelo menos 11 óbitos por coronavírus foram registrados nos municípios do Estado. Desses, cinco ainda estão em investigação.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), divulgados por meio do IntegraSUS, setembro e outubro não tiveram óbitos pela doença.

Depois de dois meses sem registros, novembro voltou a apresentar sete mortes por Covid-19, sendo cinco em Fortaleza, uma em Cascavel e uma em Maracanaú, cidades da Região Metropolitana da Capital. Os dados trazem ainda duas mortes em dezembro, também em Fortaleza.

No entanto, a Prefeitura de Fortaleza afirma que ainda investiga cinco mortes por Covid-19, três em novembro e duas em dezembro. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reconheceu oficialmente apenas um óbito em novembro, conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Pasta.

A Sesa também confirmou, por meio de nota, que recebeu a notificação de uma morte na cidade de Camocim, localizada a 354,21 km da Capital. A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura até a publicação desta matéria.

Pelo perfil oficial no Instagram, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, informou sobre uma morte que ocorreu na cidade. Procurada, a Secretaria da Saúde de Sobral detalhou que o óbito ocorreu na quinta-feira passada, 12.

O idoso procurou uma unidade básica de saúde e, após avaliação clínica, foi encaminhado ao Hospital Regional Norte. No local, fez um teste rápido para Covid-19 e teve um resultado positivo.

Ele tinha histórico de comorbidades, como hipertensão e diabetes. Apesar de ter tomado quatro doses da vacina contra a doença, o paciente teve complicações, com agravamento do quadro clínico pré-existente.

"A vacinação, embora tenha sido completada com as doses recomendadas, não impede totalmente a infecção pelo vírus, mas é eficaz na redução das formas graves da doença", explica a pasta de Sobral.

A vítima da infecção em Cascavel também foi uma idosa. A mulher tinha 74 anos, com histórico de hipertensão e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Conforme o município, ela havia tomado apenas duas doses da vacina contra o vírus.

Com esses registros, até este sábado, 14, o Ceará teve 55 mortes por Covid-19 em 2024. Fortaleza teve 17 mortes confirmadas. Dessas vítimas, cinco tinham mais de 60 anos e seis tinham mais de 80 anos. Duas eram crianças de até nove anos de idade. (Colaborou Kleber Carvalho)