Fortaleza precisa entregar 5 km de malha cicloviária para atingir meta

Fortaleza está prestes a chegar aos 500 km de malha cicloviária prometidos pela Prefeitura até o fim deste ano. Atualmente, a Capital soma 495,1 km de ciclovias e ciclofaixas. Em novembro, 2,8 km de vias do tipo foram implantadas na avenida Borges de Melo, em trecho situado entre as ruas Damasceno Girão e Capitão Vasconcelos.

Novas ciclofaixas também estão sendo sinalizadas em vias próximas à av. Borges de Melo, garantindo ainda mais conexões a quem prioriza a bicicleta como meio

de transporte.

A rua Major Weyne recebeu 0,8km de ciclofaixa no trecho localizado entre a avenida João Pessoa e rua Damasceno Girão. A sinalização bidirecional é feita do lado esquerdo da via, junto ao passeio.

Já a rua Capitão Vasconcelos foi contemplada com ciclofaixa unidirecional, também do lado esquerdo da via, no trecho entre a avenida Borges de Melo e Capitão Aragão com extensão

de 0,4 km.

Já a avenida Aguanambi recebeu 1 km da sinalização entre a avenida Borges de Melo e a rotatória, que recebe ciclovia. O objetivo é conectar o entorno, como a ciclovia existente na avenida Aguanambi e a ciclofaixa da avenida Eduardo Girão.

As avenidas Gomes Brasil (ciclovia), na Parangaba, e a Audízio Pinheiro (ciclofaixa), no Dom Lustosa, também receberam as estruturas nas últimas semanas.

Conforme a AMC, entre as vias que vão receber infraestruturas nas próximas semanas estão: av. Soriano Albuquerque - Joaquim Távora (ciclofaixa) e rua Pergentino Ferreira - Joaquim

Távora (ciclofaixa).

As ações de ampliação da malha cicloviária fazem parte do programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), financiada pelo Banco Mundial (Bird) e contemplam o Pedala Mais, política cicloviária lançada pelo prefeito José Sarto, que tem como objetivo dobrar o número de usuários do modal em Fortaleza pelos próximos 10 anos. A iniciativa busca transformar Fortaleza na capital latino-americana das bicicletas.