Ceará tem 6.586 casos de Covid-19 em uma semana

O Ceará registrou 6.586 casos de Covid-19 em uma semana, entre os dias 1º e 7 de dezembro, o que corresponde à 49ª semana epidemiológica do ano. Os dados são da plataforma IntegraSUS, mantida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O quantitativo já havia quadruplicado da semana 47 (17 a 23 de novembro), quando foram registrados 794 casos, para a semana 48 (24 a 30 de novembro), que teve 3.722 registros.

Agora, as confirmações quase duplicaram entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro. A taxa de positividade de exames é de 53,3%. Apenas no dia 2 de dezembro, 1.255 casos foram confirmados no Estado.

Grande parte dos casos recentes são computados em Fortaleza. Conforme boletim publicado nesta sexta-feira, 13, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Capital já teve 1.966 casos no mês de dezembro.

O número já ultrapassa o que foi registrado em todo o mês de novembro, que teve 1.992 casos. A taxa de positividade de testes de Fortaleza foi de 52,7% na 49ª semana epidemiológica.

Nesta quarta-feira, 11, a Prefeitura anunciou a ampliação de postos que farão a vacinação de reforço contra a Covid-19 para grupos prioritários. São 19 unidades básicas de saúde com o imunizante disponível para pessoas com mais de 12 anos e duas UBS com a vacina para crianças.

No fim de semana, a vacinação ocorre nos postos Mattos Dourado, do bairro Edson Queiroz e Geraldo Madeira Sobrinho, no São João do Tauape. (Com Kleber Carvalho)