Moradores da Praia do Futuro recebem serviços essenciais do Projeto Acolher

Foto: Samuel Setubal O projeto Acolher realiza ação na Praia do Futuro

Moradores em situação de vulnerabilidade social da Praia do Futuro, em Fortaleza, receberam serviços essenciais do Projeto Acolher nesta sexta-feira, 13. Os atendimentos ocorreram das 9h às 16h, na rua Oswaldo Araújo.

Entre os serviços ofertados, estiveram a emissão de documentação básica pelo Caminhão do Cidadão, corte de cabelo, atividades lúdicas para crianças e atendimentos de saúde.

Para a emissão de documentos básicos pelo Caminhão do Cidadão, é necessário pegar ficha. O morador deve trazer a identidade antiga, a certidão de nascimento ou de casamento, e um comprovante de residência.

Caso seja a primeira emissão, basta levar a certidão de nascimento ou de casamento e o comprovante de residência.

O Projeto é uma forma de garantia de acesso a acesso a direitos básicos. Uma das pessoas atendidas foi Raimunda da Silva, de 72 anos, que trouxe quatro netos para emitir a identidade.

“Antigamente, era muito difícil conseguir esses serviços. Quando eu era jovem e precisei fazer um documento, foi muito complicado, pois eu não tinha pai nem mãe e também foi no Interior. Hoje, estou criando cinco netos e tenho um marido de idade avançada. Somos nós que cuidamos de tudo. O recurso é limitado, e agora com o registro, isso vai facilitar as coisas”, aponta a idosa.

Também aproveitando a ação para obter a identidade dos filhos, Francisca Maria Nascimento, de 24 anos, ressalta a importância dos serviços para famílias que enfrentam dificuldades com pendências burocráticas. “Muitas vezes a gente não consegue se deslocar para um lugar mais longe. Então, quando esses serviços vêm até a gente, ajudam bastante”, comenta.

Segundo Mariana Sales, coordenadora de Interlocução Interinstitucional da SPS, o projeto Acolher foi criado para aproximar os serviços para áreas vulneráveis, onde as pessoas enfrentam dificuldades para se deslocar até os equipamentos públicos.

“Para garantir o acesso da população aos seus direitos, trazemos os serviços até elas. Além disso, enquanto buscam atendimento, as pessoas também têm acesso a informações essenciais. Por exemplo, enquanto são atendidas pela Defensoria, elas podem receber orientações sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas, combate à violência contra a mulher e saber onde procurar ajuda em casos de violência”, comenta a coordenadora.

Confira todas as atividades ofertadas:

Estação Móvel (Políticas sobre Drogas) - Atendimentos psicossociais; Declaração para gratuidade de documentação; Encaminhamentos à rede psicossocial

Caminhão do Cidadão - Emissão de Carteira de Identidade Nacional e outros documentos

Secretaria da Diversidade - Orientações à população LGBTI+

Secretaria das Mulheres -Orientações para atendimento a mulheres em situação de violência

Espaço Viva Gente - Corte de cabelo; Atividades infantis; Distribuição de mudas de plantas medicinais

Cois - Encaminhamento de jovens para o primeiro emprego e cursos de qualificação profissional

Programa Pet Ceará Móvel - Consulta veterinária; Distribuição de coleiras antiparasitárias; Aplicação de vacina antirrábica

Serviço de saúde

Projeto Odontosesc -Atendimento odontológico

Cagece -Atendimento ao cliente



Próximas ações do Projeto Acolher

Neste sábado, 14, o Projeto Acolher oferecerá os serviços na Praça do Ferreira, das 8h às 12h.

Participarão a Secretaria das Mulheres, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) com vagas de emprego, e o programa Primeiro Passo, que oferece oportunidades para jovens aprendizes e qualificação profissional.

O evento também contará com atendimento odontológico, serviços de saúde, orientações sobre a política de drogas e emissão de novas identidades pelo Caminhão do Cidadão.