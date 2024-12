Núcleo do CV no Grande Pirambu tem setores financeiro e operacional desarticulados após sequência de operações

Foto: divulgação/PC-Ce Operação da Polícia Civil do Ceará deflagrada no Grande Pirambu

Em menos de uma semana o núcleo da facção Comando Vermelho (CV) teve os setores financeiro e operacional desarticulados em duas operações distintas da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A ofensiva desta sexta-feira, 13, resultou em 20 prisões relacionadas a engrenagem que atua com tráfico de drogas e homicídios na região. As operações foram divulgadas em coletivas de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A operação deflagrada ocorre dias após a investida da PC-CE contra o setor financeiro da mesma organização criminosa. Foram presas nove pessoas no Ceará. As investigações também resultaram na expedição de mandados no Complexo da Maré (RJ).

De acordo com a titular da 4ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Érika Moura, o DHPP investigava um homicídio registrado no bairro Álvaro Weyne. "Uma pessoa da área que estava atrapalhando a questão do tráfico. Houve uma pessoa citada como mandante. A gente foi puxando mais informações e fazendo o trabalho de campo, inteligência e chegamos nas outras pessoas", ressalta.

A operação foi deflagrada por volta das 4 horas da manhã na região do Grande Pirambu, que faz parte da AIS 8 e AIS 4. "São bairros vizinhos, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, Jacarecanga. Era o braço operacional do grupo criminoso que atua na área", informa.

O principal alvo das ações das forças de segurança do Estado é um cearense liderança do CV, que estaria escondido no Rio de Janeiro e repassando orientações ao grupo criminoso no grande Pirambu, em Fortaleza. Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como Fiel ou Skidum, está na lista dos mais procurados do Estado.

O núcleo da facção, sob intermédio do cearense e outro chefe do CV movimentou R$ 106 milhões em lavagem de dinheiro e seria responsável por ordenar execuções na região do Grande Pirambu. As orientações eram repassadas remotamente, pois ele estava escondido em um morro carioca.

Crimes registrados na região do Grande Pirambu

No Ceará, um comparsa de Skidum cumpria o que o chefe designava. O homem que era considerado pela Polícia Civil como o elo entre os núcleos do CV no Ceará e Rio de Janeiro foi preso em fevereiro deste ano. Na operação desta sexta-feira, 13, ele tornou-se novamente alvo de mandado de prisão mas, desta vez, cumprido dentro do sistema carcerário.



A segunda situação de repercussão foi a morte do comparsa de Skidum, o traficante Fábio de Almeida Maia, o Biú, morto no dia 31 de janeiro deste ano em confronto com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no Complexo da Penha.

Após a morte, a organização criminosa tentou decretar luto no Grande Pirambu intimidando e ameaçando proprietários, todos deviam encerrar as atividades em respeito a morte do criminoso. Skibum e Biú eram alvos de denúncias do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por mais de 10 homicídios.

Além dessas situações, os últimos meses, no Grande Pirambu, que também compreende os bairros do Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, foram tomados pela violência das facções. O comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos, teve o comércio invadido e foi executado no dia 11 de outubro deste ano. A motivação do crime apontada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi que a vítima teria contrariado a facção criminosa se recusando a fechar o estabelecimento sob ordens do CV.

No dia 17 de novembro uma idosa foi morta a tiros dentro da própria residência no bairro Carlito Pamplona. Iracema Freires Rosa, de 65 anos, foi morta por ter acionado a Polícia Civil sobre o desaparecimento da filha. Integrantes de facção que atuam no tráfico de drogas seriam os responsáveis pela morte da idosa. A filha teria permanecido por dias consumindo entorpecentes em uma área de atuação do grupo criminoso.

Nos dias 14 e 15 de novembro, em um intervalo de horas, duas irmãs foram mortas no bairro Carlito Pamplona. As duas moças eram identificadas apenas como Vanessa e Vitória. No dia 3 de dezembro um homem foi morto dentro de um carro no bairro Carlito Pamplona. Esse era o quarto homicídio no bairro em 20 dias.

Operação em números

A Polícia Civil cumpriu 34 mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. A ofensiva foi deflagrada nesta sexta-feira, 13, e os mandados foram cumpridos nos bairros Carlito Pamplona e Jacarecanga. Outras seis pessoas foram presas em flagrante.

Foram 14 mandados de prisão preventiva por integrar grupo criminoso e tráfico de drogas. Foram apreendidos 842 gramas de maconha, 508 gramas de cocaína, dois revólveres calibre 38, dezenas de munições, quatro balanças de precisão e aparelhos celulares.

Operação Cashback deflagrada na terça-feira, 10, teve nove pessoas presas. Foram 31 cumpridos mandados de busca e apreensão

Policiais e ex-agentes de segurança são alvos de facções no Grande Pirambu

Em outubro de 2024, O POVO contabilizava, com base nas ocorrências, a morte de dois ex-policiais militares e três policiais militares da ativa na região do Grande Pirambu.

Um dos casos foi registrado no dia 11 de outubro, na rua Marcílio Dias. A vítima José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, era conhecido como Canário.

No dia 25 de julho o ex-soldado Antônio Valério Uchôa Neto, de 62 anos, foi morto a tiros no Pirambu.

No dia 12 de fevereiro o policial militar Bruno Lopes Marques foi morto no bairro Álvaro Weyne. No dia 12 de maio foi morto José Heliomar Adriano de Souza Filho, no bairro Vila Velha.

O subtenente Francisco Nazareno Moura Lopes, morto no dia 16 de setembro, dentro da própria casa, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.



No dia 17 de fevereiro houve o registro de uma ocorrência com cinco policiais militares baleados, todos sobreviveram.

Colaboraram Mirla Nobre e Lucas Barbosa