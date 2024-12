82% dos inscritos realizaram a segunda fase do vestibular da Uece ontem

Foto: AURÉLIO ALVES INSCRITOS começaram a chegar cedo para a prova

Os candidatos chegaram cedo na manhã de ontem, 15, para a segunda fase do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Dos 10.049 inscritos, 8.240 estiveram presentes. Uma taxa de 18% de abstenção. Estudantes concorrem a 2.850 vagas nos cursos de graduação, em prova que ocorreu das 9 às 13 horas. Segunda fase também é realizada hoje, no mesmo horário.

Por volta das 7 horas, já havia candidatos esperando no portão, mas o controle de acesso só permitiu a entrada de fiscais identificados pelo crachá da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). Neste mesmo horário, equipes de escolas particulares se posicionavam para recepcionar os estudantes.

Estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Lúcia Helena Viana Ribeiro, os amigos Beatriz, Lya e João Gabriel chegaram cedo para a prova. As colegas falaram das expectativas e da preparação para o Vestibular.

"Estou bem ansiosa, mas também muito focada. Tento manter uma rotina de estudos bem organizada, revisando os conteúdos e fazendo simulados online", disse Beatriz. "Acho que o segredo é equilíbrio: estudo bastante, mas também reservo um tempo para descansar e aliviar a pressão", completou.

"É desafiador, sem dúvida. Eu venho me dedicando às disciplinas que tenho mais dificuldade", pontuou Lya. Ela destaca também o apoio dos professores, que considera "incríveis". "Eles ajudam muito, principalmente com aulas de reforço e dicas práticas."

Muitos alunos chegam de Uber e ônibus, e sozinhos. Mas há os que estão acompanhados pela família toda. É o caso de Wendell Silva, 17 anos, que presta o vestibular para Medicina.

Foto: Mateus Mota O estudante Wendell Silva, de 17 anos, foi acompanhado dos pais fazer a segunda fase do Vestibular 2025.1 da Uece. O jovem pretende cursar Medicina.

"A gente levou ele na escola a primeira vez com dois anos, e fizemos isso em todas as trocas de escola, no ensino médio... E agora, nessa nova fase, não poderia ficar de fora", disse o pai.

"Ele faz o vestibular desde o nono ano, e estamos aqui pra apoiar. Se passar, vai ser a conquista de um objetivo e um sonho. Se não passar, vai continuar sendo o mesmo vencedor de sempre", completou a mãe.

Vestibular Uece 2025.1: chuva e trânsito intenso na entrada da prova

Foto: Mateus Mota Chuva foi mais um dos desafios enfrentados por candidatos à segunda fase do Vestibular 2025.1 da Uece

Por volta das 8 horas, uma breve chuva atingiu a região. Apesar do tempo fechado e dos guarda-chuvas abertos na entrada do campus Itaperi, o entusiasmo dos estudantes não foi abalado. Muitos chegaram cedo, encarando o clima como um desafio a mais em busca da tão sonhada vaga no ensino superior.

"Nem a chuva vai atrapalhar. Estamos preparados para dar o nosso melhor", comentou a vestibulanda Maria Fernanda, que tenta uma vaga no curso de História.

Também neste horário, o trânsito da região ficou mais intenso. O movimento maior era de carros e motos, com baixa frequência de ônibus. Estes, porém, sempre traziam muitos candidatos.

"No domingo ônibus já é complicado, hoje então, parece que está pior", afirma o estudante Diego Sampaio. Ele levou quase 2h para chegar no campus do Itaperi saindo do bairro Pedras, na grande Messejana.

Pontualmente às 9 horas, os portões do campus Itaperi foram fechados. Um candidato entrou nos últimos segundos, mas O POVO não registrou caso de atrasados.

Vestibular: um dia de provas também para empreendedores

Foto: Mateus Mota Ambulantes oferecem diversos produtos, como lanches e canetas, na entrada da segunda fase do Vestibular Uece 2025.1

Enquanto os candidatos enfrentam a pressão das provas do vestibular, o entorno do campus Itaperi se transforma em uma verdadeira feira a céu aberto. Vendedores ambulantes aproveitam a movimentação intensa para oferecer produtos como água, chocolates, canetas, doces e lanches, atendendo às necessidades de última hora dos estudantes e de seus acompanhantes.

Bianca Lopes, que já trabalha no setor há alguns anos, celebra o bom movimento. "A expectativa é vender bem, como na primeira fase. Nós ficamos aqui desde 6h até 13h, quando eles estão saindo. É um dia de movimento muito bom", comenta.

Outra ambulante, Maria de Lourdes, espera vender mais mil reais em produtos neste domingo. "A gente investe na variedade, então tem do cigarro ao biscoito recheado, pra todos os gostos."

Alguns vendedores aproveitam para apostar na criatividade e conquistar os clientes com bom humor. "É a água da aprovação. Bebeu, estudou, passou!", gritam ambulantes animados.

O "produto" também é oferecido pelos estudantes de Medicina. "A gente tenta continuar a tradição. Nossa turma teve essa recepção e gente vem acolher os novatos. E a água da aprovação é uma tradição do curso de Medicina, e a gente tenta fazer ser um momento mais leve e interativo" diz o estudante Leonardo de Andrade.

2ª fase

Segunda fase é composta por quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.