Banheiros públicos da Beira Mar estão há três meses sem manutenção

Os banheiros públicos da Beira Mar de Fortaleza, inaugurados em maio de 2021 como parte do projeto de requalificação da orla, enfrentam problemas de manutenção, gerando insatisfação entre turistas, moradores e trabalhadores da região. Localizados entre a Praia de Iracema e o Mucuripe, os equipamentos apresentam defeitos frequentes em descargas e até mesmo vasos sanitários inutilizados.

De acordo com uma funcionária, que preferiu não ser identificada, os problemas são recorrentes e a manutenção tem sido demorada. "Esse banheiro está com todas as descargas quebradas há mais de dois meses. A gente sempre comunica à Prefeitura no mesmo dia, enviando fotos e vídeos, mas a solução demora muito. Os turistas e feirantes reclamam bastante, mas não temos o que fazer além de improvisar, enchendo baldes de água para dar descarga manualmente nos vasos sanitários", relata.

Funcionários que trabalham nos banheiros afirmam que os banheiros estão desde julho deste ano sem manutenção. "Eles já vieram anotar e olhar o que estava quebrado, mas já faz cinco meses que não tem nenhum reparo nos banheiros. A situação só piora", afirma um dos funcionários.

O POVO visitou cinco dos sete banheiros instalados ao longo da orla e constatou uma série de defeitos. Em uma das estruturas, na altura da feirinha da Beira Mar, nenhuma descarga estava funcionando, gerando reclamações entre frequentadores.

Outros locais apresentavam descargas parcialmente inutilizadas e mictórios fora de uso. Todos os equipamentos apresentaram algum tipo de problema.

Entre descargas quebradas, mictórios fora de funcionamento e falta de itens básicos como papel toalha e sacos de lixo, as instalações têm gerado insatisfação entre os usuários. O POVO esteve no local nessa quarta-feira, 11, e constatou diversos problemas:

Banheiro 3: No banheiro feminino, apenas duas das quatro descargas estão funcionando. Já no masculino, as quatro descargas funcionam, mas duas torneiras estão quebradas.

Banheiro 4: Todos os sanitários, tanto do banheiro feminino quanto do masculino, estão com as descargas quebradas.

Banheiro 5: No feminino, duas descargas estão quebradas. No masculino, duas descargas e um mictório estão fora de uso.

Banheiro 6: Os três mictórios disponíveis para a população não estão funcionando.

Banheiro 7: Um sanitário no feminino e outro no masculino estão quebrados.

Somando, são nove descargas nos banheiros femininos com defeito; sete descargas de sanitários masculinos com defeito; e quatro mictórios sem funcionar.

Seger diz que reparos serão feitos nesta semana

Em nota enviada na última quinta-feira, 12, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), informou que os equipamentos estão desde o mês de setembro sem manutenção, mas que os reparos serão realizados ”na próxima semana, entre os dias 15 e 22 de dezembro”.

“No início deste mês, uma equipe de infraestrutura realizou vistorias nos equipamentos e elaborou um relatório técnico, com as necessidades de manutenção para que os equipamentos cumpram os devidos padrões de higiene, segurança e acessibilidade. Os materiais a serem repostos estão em processo de aquisição e devem ser instalados na próxima semana”, diz a nota enviada na semana passada.

A Seger ainda informa que, nas manutenções, são realizadas reposições de itens furtados ou danificados, como sifões, assentos, lâmpadas, entre outros. A gestão municipal orienta que a população utilize os banheiros públicos de forma adequada para que os equipamentos sejam mantidos em bom estado de conservação.

Situação piora aos finais de semana

A situação é ainda mais grave durante os finais de semana, quando o movimento aumenta consideravelmente. Rafaela de Souza, vendedora na feirinha da Beira Mar, destacou que situação gera desconforto para turistas e trabalhadores. "Está tudo quebrado, sujo e desorganizado. No final de semana, a situação piora muito, porque tem mais gente", diz.

Raissa Alves, vendedora ambulante, conta que situação gera muita reclamação entre os frequentadores. "Depois das 17h, começa a formar uma fila enorme. Quem trabalha aqui precisa do banheiro para voltar rápido ao trabalho, mas com descargas quebradas e pias sem funcionar", relata.

Rafaela Lima, frequentadora da orla, ressalta que os problemas deixam um impacto negativo na imagem da Beira Mar. "É uma vergonha. Estamos em um lugar lindo, mas os banheiros não condizem com o resto da orla. Isso deixa uma má impressão para os turistas, trabalhadores e frequentadores", afirma.

