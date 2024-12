Ceará firma parceria para garantir cota para mulheres em situação de violência nas contratações públicas

Foto: Governo do Ceará/Reprodução AS PARCERIAS foram firmadas no auditório da Receita Federal

Uma parceria entre o Governo do Ceará e o Governo Federal foi firmada nessa segunda-feira, 17, para melhorar a gestão pública, bem como promover a inclusão social e igualdade de gênero no Estado. As ações incluem a destinação de imóveis da União para políticas públicas, a implementação de cotas para mulheres vítimas de violência nas contratações públicas e a adesão ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), que oferece soluções para otimizar a gestão pública.

As parcerias ocorrem por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Um evento para marcar a parceria foi realizado no auditório da Receita Federal, em Fortaleza. Na ocasião, estiveram presentes o governador Elmano de Freitas; a ministra do MGI, Esther Dweck; além de representantes dos movimentos sociais.

Umas das parcerias firmadas é a adesão ao Programa Imóvel da Gente, iniciativa Federal que destina imóveis da União para políticas públicas que beneficiem a população, com foco na função social e ambiental dos imóveis.

Imóveis serão destinados à construção de moradias populares ou educacionais

Para isso, são criados Fóruns Estaduais, coordenados pelas Superintendências do Patrimônio da União (SPU), com o objetivo de promover a gestão democrática dos bens públicos, facilitar o diálogo e apoiar a SPU na destinação dos imóveis.

“É identificar os imóveis da União que possam ser utilizados para a construção de moradias populares ou educacionais, preferencialmente nos centros das cidades. Outro ponto é a regularização fundiária, especialmente em áreas ocupadas por habitações de interesse social, garantindo o direito à moradia para quem já reside nesses locais”, aponta a titular do MGI, Esther Dweck.

“As melhores soluções são construídas em conjunto, com os movimentos sociais, os governos municipais, estaduais e federal. Quando cada ente faz sua parte, conseguimos avançar”, declarou o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O Fórum Estadual do Ceará reúne representantes das administrações federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil. Ele auxilia na obtenção de informações sobre imóveis, realiza vistorias, sugere prioridades de destinação e acompanha os projetos.

“Sabemos que a presença ativa dos movimentos sociais fortalece a construção de políticas públicas cada vez mais próximas das necessidades reais do povo”, aponta Margarida de Souza Oliveira, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Ceará.

Principais ações de destinação de imóveis no Ceará

- A Portaria de Declaração de Interesse do Serviço Público (PDISP) do imóvel próximo ao Aeroporto de Fortaleza, reservado para habitação social;

- A regularização da sede da Reitoria do IFCE, por meio de Cessão de Uso Gratuito;

- Cessão de Uso Gratuito para o Sesc, para restaurante social em Fortaleza;

- Cessão de Uso Gratuito para a Fundação Projeto Diferente, em Fortaleza;

Um dos principais focos do Programa é a ocupação de famílias nas proximidades do Aeroporto de Fortaleza. A ocupação se formou em 2021, período da pandemia de Covid-19. Atualmente, há cerca de 350 a 400 famílias na localidade.

“O objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é reconhecer o direito das famílias. As famílias mais carentes sofrem com essa falta de reconhecimento. Sonhamos com tranquilidade, dignidade e segurança acima de tudo”, diz o diretor da Federação das Associações do Estado do Ceará (FAEQ), João Evangelista.

Cotas para contratação de mulheres em situação de violência doméstica

Na ocasião, o Governo do Ceará também firmou compromisso de implementar a política de cotas para mulheres em situação de violência doméstica nas contratações públicas. “Isso promove a autonomia financeira dessas mulheres, ajudando-as a romper o ciclo de violência”, declarou a titular do MGI, Esther Dweck.

A iniciativa prioriza mulheres negras, pardas, trans, travestis e outras identidades de gênero feminino. O Ceará é o 8º estado a assinar a parceria. A Secretaria das Mulheres coordena a implementação, em parceria com o MGI e o Ministério das Mulheres.

A política é regulamentada pelo Decreto nº 11.430/2023, que exige que contratos com mais de 25 colaboradores prevejam a destinação de vagas para essas mulheres.

Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI)

O Ceará também aderiu ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), que visa otimizar a gestão pública por meio de soluções digitais em áreas estratégicas. O objetivo é melhorar a qualidade da gestão e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços.

As áreas envolvidas incluem compras governamentais, transformação digital, gestão patrimonial, destinação de imóveis da União e cursos de capacitação para servidores públicos estaduais.

“Quando alguém entra no serviço público, já tem conhecimento, mas é preciso atualização constante, pois as demandas mudam. Sabemos que há muito a melhorar no serviço público, mas, para fazer um bom trabalho, a capacitação é fundamental”, aponta Elmano de Freitas.

O Ceará será o sexto estado a aderir ao Programa, que já está em implementação no Maranhão, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Após a assinatura do acordo, será elaborado um plano de trabalho em até 60 dias. As ações terão prazo de dois anos para execução, de acordo com as necessidades do Estado.