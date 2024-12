Pelo menos 34 faccionados foragidos do Ceará receberam abrigo na Rocinha, diz delegado

Foto: divulgação PCCE OPERAÇÃO da Polícia Civil do Ceará com apoio do Bope na comunidade da Rocinha

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) forneceu apoio logístico a mais de 34 foragidos da Justiça cearense que atuam na região Norte do Estado. O responsável pelo "acolhimento" dos criminosos seria José Mario Pires Magalhães, de 29 anos, conhecido como ZM. Nesta terça-feira, 17, foi deflagrada uma operação da Polícia Civil do Ceará para o cumprimento de 34 mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Os criminosos, entretanto, conseguiram fugir.

Mario é apontado pela Polícia como chefe do CV no Ceará e teria disponibilizado moradia, "empregos no crime" e translado para os faccionados foragidos, que estariam escondidos na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia, ZM mora em uma mansão na comunidade, em uma rua no alto do morro. As casas aonde os cearenses estavam teriam piscinas, sinucas e banheiras de hidromassagem. "O que identificamos é que nessa parte da rua, aproximadamente uns 300 metros, se concentram moradores envolvidos com a criminalidade no Ceará. Nós estouramos as casas deles, mas na hora que a gente sobe, quando a gente chega lá embaixo, eles escutam os tiros e fogem para mato", conta o chefe do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio, que concedeu entrevista ao O POVO, direto do Rio de Janeiro.

Conforme ele, mais de 30 policiais civis cearenses participaram da operação desta terça, que teve o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ao todo, aproximadamente 400 policiais militares do RJ atuaram na ação.

De acorro com o delegado, durante a operação, que contou com a entrada do caveirão na comunidade da Rocinha, houve troca de tiros e um traficante conhecido como Vitor dos Santos Lima, o "Playboy", acabou sendo morto. Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de drogas e de armas.

Região Norte do Ceará

De acordo com o chefe do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio, houve a identificação sobre um elevado número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na região, que compreende as áreas de Sobral, Canindé, Camocim e Crateús.

As investigações apontavam que os crimes seriam oriundos de ações orquestradas pelo Comando Vermelho e que, após o cometimento dos crimes, os autores fugiam para o Rio de Janeiro. "Começamos a compreender e, juntando as informações, verificamos que todos os homicidas estavam indo para o mesmo local, o mesmo bairro, a mesma rua, na Rocinha, no Rio de Janeiro", afirma.

O delegado aponta que representou pelos mandados de busca e apreensão na Rocinha e, com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do setor de Inteligência do Departamento de Polícia do Interior Norte, foi constatado que os endereços dos suspeitos ficavam no mesmo quarteirão.

Os criminosos são naturais do Ceará, de municípios como Santa Quitéria, Baturité e Sobral. "Vitor ("Playboy") era considerado o segurança do chefe do tráfico na Rocinha. Até agora, durante o cumprimento dos mandados de busca, apreendemos quase 40 quilos de pasta base de cocaína, maconha, armas e munição. A gente só vai parar quando prender todos", ressaltou o delegado.

Cearenses no Rio de Janeiro

Conforme o chefe do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio, um dos suspeitos de matar o policial militar Antônio Almir Pereira Mota Filho, de 29 anos, está entre os foragidos escondidos na Rocinha. O suspeito, de acordo com o delegado, fugiu do município de Boa Viagem, no Ceará, para o Rio de Janeiro, um dia depois do crime.

Além de criminosos da região Norte, a Polícia também tem conhecimentos que chefes do tráfico do bairro Pirambu, em Fortaleza, estariam escondidos no Complexo da Maré, também no Rio de Janeiro. Dos morros cariocas, os criminosos repassam orientações e ordenam execuções e logísticas do tráfico de drogas.

Quem é o chefe do CV no Ceará que mora em mansão na Rocinha (RJ)

José Mário Pires Magalhães, conhecido como ZM ou Flamengo, de 37 anos, é apontado como a maior liderança da facção criminosa do CV no Ceará. Ele entrou para a lista dos mais procurados do Ceará e responde a dois homicídios.

As investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) identificaram áudios de um integrante da facção afirmando que ZM era o "número um", da organização criminosa. Essa afirmação é de março de 2022.

A Draco identificou que, em 2019, no auto de prisão em flagrante de um homem, um policial militar aponta o homem como enteado de ZM, que era o chefe do CV em Canindé, naquela época. Já em 2021 o homem era considerado um dos maiores chefes do Comando Vermelho. No entanto, em 2018, José Mario já recrutava pessoas para compor o "conselho" da facção no Ceará.

Em denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), um salve da facção "massa" apontava que ZM, Max Miliano e Douglas Honorato Alves, o DG, eram os chefes da facção no Ceará. Todos estão na Lista dos mais procurados no Ceará.