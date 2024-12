Empresa afirma que IJF deve R$ 3 milhões em alimentação e não repassa pagamento desde setembro

Foto: Samuel Setubal MP do Ceará cobra solução para problemas na alimentação do IJF

A assessoria jurídica da empresa CRS Eventos e Serviços de Alimentos LTDA afirma que o Instituto Doutor José Frota (IJF) deve R$ 3 milhões no pagamento da prestação de serviços de alimentação aos pacientes e servidores. Com o acúmulo da dívida a situação ficou "insustentável", segundo a empresa, e o fornecimento foi suspenso.

Na sexta-feira passada, 13, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu que a Prefeitura de Fortaleza tomasse providências para solucionar falhas no fornecimento de alimentação.

Órgão pediu esclarecimentos para a Secretaria Municipal da Saúde da Fortaleza (SMS) sobre os motivos do problema, quais empresas são responsáveis pelo fornecimento, quais os contratos firmados, detalhamento das possíveis dívidas com os fornecedores e quais as medidas adotadas para resolver a situação. O prazo foi de 72 horas.

Segundo relatos recebidos pela Promotoria, o almoço demorou para ser servido na quarta-feira passada, 11, já na quinta-feira, 12, as refeições não foram servidas. No mesmo dia, funcionários fizeram paralisação de alguns serviços pela falta de alimentação.

Entre os alvos dos questionamentos está a empresa CRS Alimentos, apontada como fornecedora das refeições. O advogado da empresa, Samuel Ferreira, afirmou ao O POVO que a empresa "detém desde 2021 contrato oriundo de processo licitatório regular, e sempre prestou os serviços de forma assídua, cumprindo integralmente as exigências do termo de referência, apesar do IJF sempre ter atrasado os pagamentos."

"Em 2024 a situação foi ainda mais prejudicada, assim desde setembro do presente ano o IJF vem recebendo os serviços da empresa CRS, e não efetua o pagamento pelos mesmos, pagamentos que somam mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), culminando em uma situação insustentável", explica a empresa.

Diante dos atrasos, a empresa notificou previamente o IFJ sobre os atrasos no pagamento, mas a situação não foi resolvida.

"Assim, por autorização legal, amparado no permissivo do inciso XV do Art, 78 da Lei 8.666/93 (lei

que ainda rege o contrato), a empresa notificou o IJF que seria o serviço interrompido até a

liquidação integral da dívida, como a dívida não foi regularizada, o serviço foi suspenso", detalhou o representante jurídico da empresa.

Secretaria da Saúde diz que negociação está em curso

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, por meio de nota, que a coordenação da força-tarefa, instituída para avançar na regularização do fornecimento de insumos e serviços ao IJF, "está em contato com a empresa responsável pela entrega de refeições ao hospital".

"A equipe aguarda a apresentação das documentações obrigatórias por parte da contratada para dar continuidade ao processo de pagamento e retomar o cronograma de abastecimento", afirma.

A SMS diz ainda que, neste ano, mais de R$ 10 milhões já foram repassados à empresa, que apresentou um ofício informando a paralisação da entrega de alimentos.

"Enquanto as negociações estão em curso, a gestão adotou todas as medidas necessárias para assegurar a oferta regular de refeições aos usuários e funcionários do IJF, evitando prejuízos ao atendimento", disse.



Problemas no IJF se agravaram nos últimos meses

No dia 4 de novembro, a Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (COOMTOCE) e o Sindicato dos médicos denunciaram a suspensão de serviços de Ortopedia e Traumatologia no IJF, devido a um atraso de mais de R$ 800 mil reais por parte do hospital para a produção médica.

Na semana passada, o MPCE pediu a fiscalização Tribunal de Contas do Estado (TCE) em órgãos de saúde de Fortaleza. O pedido encaminhado ao TCE inclui inspeções no IJF, no Hospital e Maternidade Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher) e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

MPCE recomenda que Prefeitura assegure refeições em cinco hospitais

A Prefeitura de Fortaleza recebeu recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para fornecer continuamente “refeições adequadas e em quantidade suficiente aos pacientes e aos colaboradores” em cinco hospitais da rede municipal de saúde.

O documento, expedido nesta quarta-feira, 18, pontua que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem até 24h para informar quais medidas foram adotadas para cumprir a recomendação e garantir o fornecimento das refeições.

A finalidade da recomendação, conforme o MPCE, é prevenir qualquer interrupção de serviços, especialmente no período de transição de governo e “preservar a vida e a saúde dos pacientes, servidores e colaboradores”.

Os cinco hospitais citados na recomendação são:

Frotinha do Antônio Bezerra;



Frotinha da Parangaba;



Frotinha de Messejana;



Gonzaguinha da Barra do Ceará;



Hospital da Mulher

A elaboração da recomendação se deu após o MPCE receber informações de que a empresa ISM Gomes de Mattos Ltda., que fica a cargo da execução dos contratos de fornecimento de refeições hospitalares nas cinco unidades supramencionadas, reportou um débito acumulado de R$ 7.081.958,27 referente à inadimplência da prefeitura de Fortaleza. A dívida pode colocar em risco a continuidade dos serviços oferecidos.

No caso de descumprimento da recomendação, o MPCE poderá adotar as medidas legais cabíveis, dentre elas a responsabilização administrativa, civil e criminal conforme o caso.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi contatada pelo O POVO para se posicionar sobre o assunto. De acordo com a pasta, “não há falta de alimentação nos referidos hospitais citados" e que “todas as respostas solicitadas pelo órgão competente serão devidamente apresentadas dentro do prazo estabelecido”.