Usuários que mais pedalaram no Bicicletar em 2024 ganham bicicletas

Foto: FÁBIO LIMA MÁRCIO Anderson, 43, usa o Bicicletar todos os dias

Em comemoração aos 10 anos do programa Bicicletar, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) premiou com uma bicicleta, nessa quarta-feira, 18, os usuários que mais utilizaram o sistema em 2024. A solenidade, realizada no Parque da Liberdade, na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, contemplou cinco usuários das bicicletas compartilhadas.

A premiação agraciou um homem e uma mulher pelo uso da versão adulta do sistema; e uma criança, usuária da versão infantil, o Mini Bicicletar. Juntos, os três realizaram 3.348 viagens.

Usuário do Bicicletar há 3 anos, Márcio Anderson confessa que ficou surpreso ao receber a notícia de que seria contemplado com bicicletas pelo programa. Premiado pelas 2.184 viagens realizadas em 2024, o homem conta que utiliza o sistema diariamente para acompanhar o ônibus que leva os filhos ao colégio.

“Como o colégio da minha filha é a cerca de 1,5 km de onde a gente mora, ela vai de ônibus, porque a carteirinha de estudante é grátis; e eu a acompanho de bicicleta. Como ela tem 13 anos, eu tenho obrigação de acompanhar esse ônibus e deixar ela na porta do colégio”, explica.

Márcio Anderson foi a pessoa que mais usou o bicicletrar em 2024. O homem acompanha a filha até a escola utilizando o Bicicletar Crédito: FÁBIO LIMA

Sem outro meio de transporte próprio, Márcio detalha os planos para o futuro após ganhar a bicicleta: “Eu ainda vou depender do Bicicletar, porque, no reforço escolar da minha filha, no ano que vem, ela vai acompanhando de bicicleta”, detalha.

A segunda ganhadora foi a dona de casa Maria Imaculada, de 46 anos. Assim como Márcio, ela também ficou surpresa ao receber a ligação informando que tinha sido premiada. Durante o ano, a dona de casa realizou 1.089 viagens com o sistema. “Realmente, eu utilizo diariamente. Eu vou tomar café na casa da minha mãe, gosto de passear à noite, retorno. Realmente, uso muito e gosto do programa”, conta.

Mãe atípica, a dona de casa confessa que sente falta de uma garupa nas bicicletas, opção que permitiria incluir o filho nos passeios. “Sinto muito falta, porque não tem e nunca teve, na bicicleta, apoio para criança. Eu tenho um filho autista, sempre pedalei, e nunca pude passear com ele na bicicleta”, solicita.

Aos 3 anos, a pequena Ana Sofia Almeida já pode ser considerada uma grande ciclista. Totalizando 75 passeios no Mini Bicicletar, a pequena compartilha que gostou de ter ganhado a bicicleta. A respeito dos planos sobre rodas, ela é sucinta: “vou andar em casa e na praça”, anuncia.

O pai da Sofia, o cozinheiro Reginaldo Almeida, explica que a premiação incentivou ainda mais a família e os amigos a utilizarem bicicletas como meio de transporte. “É um sonho. A gente não tava em condições de comprar a bicicleta para ela e toda vez que ela ia na praça, ela ficava olhando, e pedia pra andar de bicicleta. A gente ia lá e botava ela pra andar”, celebra.

Outras duas bicicletas foram sorteadas para ciclistas que utilizaram o sistema no último domingo, 15, quando o passe foi disponibilizado de forma gratuita. A gratuidade foi concedida em comemoração à primeira década de operação do serviço.

Principal opção de transporte sustentável, a Prefeitura estima que, ao longo dos 10 anos, as viagens pelo Bicicletar tenham impedido a emissão de mais de 2.960 toneladas de gás carbônico na atmosfera.

De acordo com a gerente de gestão cicloviária de Fortaleza, Priscila Diniz, além de comemorar os 10 anos do Bicicletar, a solenidade também celebrou o quantitativo de mais de 7 milhões de viagens realizadas pelo programa.“Nada mais justo do que dar bicicleta a quem mais pedala. É muito simbólico a gente presentear com bicicletas as pessoas que realmente usam. Espero que eles usem cada vez mais, não esquecendo do sistema. Mas ter a sua própria bicicleta também dá muita liberdade no pedalar pela Cidade”, reflete.

Mantido pela Prefeitura de Fortaleza, com apoio da empresa Serttel e da Unimed Fortaleza, o Bicicletar é um dos maiores sistemas de bicicletas compartilhadas do País.

De acordo com a Prefeitura, em 2024, foram implantadas 58 novas estações de bicicletas, além de outras 114 renovações e incorporação de 100 bikes elétricas. A partir deste ano, o sistema passou a contar com 252 estações atendendo, pela primeira vez, todas as 12 regionais da cidade.

Sobre a importância do programa para a mobilidade urbana na Capital, Priscila explica que “o sistema de transporte gratuito não é só para o lazer. As nossas pesquisas mostram que as pessoas usam muito com o Bilhete Único, elas fazem muito a integração, seja com o ônibus, seja com o VLT. Então, é muito importante ter essa modalidade na Cidade para contribuir com a mobilidade urbana”.

O superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Antônio Ferreira, destaca que o Bicicletar conta com 300 estações e 1.600 bicicletas à disposição do público, como uma alternativa de transporte sustentável para os usuários.

500 km de malha cicloviária



De acordo com o superintendente, a expectativa é de que a Prefeitura consiga realizar a entrega dos 500 km de malha cicloviária prometidos pela gestão até o final do ano. Um levantamento interno realizado pelo órgão apontou que os deslocamentos feitos por bicicletas na capital cearense e na Região Metropolitana de Fortaleza subiram de 2% para 5,9%.

“Nós temos uma malha cicloviária que, em 2012, era de 68 km e hoje está 495,7km. A gente deve fechar os 500 km agora em dezembro; de malha cicloviária, ciclovia, ciclofaixas, ciclorrotas, passeios compartilhados; todos protegidos e integrados para que esse ciclista possa utilizar com segurança ”, conta.

Segundo a Prefeitura, estima-se que mais de 286 mil usuários utilizaram o sistema. “A gente sabe, nas nossas pesquisas, que a maioria das viagens surgem na periferia, muito da região oeste da Cidade, por exemplo, a Barra do Ceará. Ali, é o maior polo gerador do início das viagens; e muitos deles vêm para o Centro”, detalha Priscila Diniz.