Estudantes de Juazeiro do Norte são premiados em Maratona de Matemática

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO ALUNOS de Juazeiro do Norte que conquistaram 1º lugar na Maratona de Matemática

Estudantes do ensino médio da rede pública de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, conquistaram o primeiro lugar da I Maratona Cearense da Matemática organizada pela Secretaria da Educação (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR). Ao todo, sete estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Raimundo Saraiva Coelho foram contemplados no concurso.

A premiação destinou troféus, medalhas e smartphones para os ganhadores, que foram premiados em solenidade no Centro Universitário Estácio do Ceará, no bairro Guararapes, em Fortaleza. O concurso também premiou escolas com 2º, 3º e 4º lugar. As instituições que conquistaram foram EEMTI Vicente de Paula da Costa, em Acaraú; Escola Júlia de Melo, em Cascavel; e Joaquim Josué da Costa, em Deputado Irapuan Pinheiro; respectivamente.

Em sua primeira edição, em formato “piloto”, 60 instituições, das 700 do Estado, foram selecionadas para participar do concurso. Com objetivo de motivar escolas e alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, além das turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a maratona buscou também estimular a prática e a aprendizagem da proficiência, estimulando à melhoria do ensino.

A estudante Júlia Maria, da Escola Raimundo Saraiva Coelho, destaca que a equipe vinha com uma bagagem na área das ciências exatas, o que auxiliou na competição. Ainda segundo a aluna, o fato da equipe ser composta por alunos de outras turmas também proporcionou uma melhor resolução das questões do concurso. “A gente conseguia resolver em conjunto, justamente por estar ali em momentos diferentes”, disse.

O concurso consistiu em etapas eliminatórias com desafios matemáticos individuais e em duplas, direcionando para uma etapa estadual. A etapa final exigiu que as quatro escolas finalistas apresentassem presencialmente um projeto pedagógico na área de Matemática.

Eles vão levar pra vida o que aprenderam, diz secretário executivo da Seduc

O secretário executivo da Seduc, Helder Nogueira, afirma que o principal objetivo é fortalecer a aprendizagem de matemática nas escolas públicas estaduais, buscando que os estudantes aprendam mais no ensino da disciplina. Ainda segundo o secretário, os estudante vão “levar para vida o que aprenderam” na maratona.

A equipe responsável pela maratona buscou dialogar, inicialmente, com os estudantes para que eles percebessem que a matemática faz parte do cotidiano e que eles vão levar para vida o que aprenderam. Além disso, o secretário destaca que a profecia impacta diretamente no Enem e outras avaliações externas.

O gerente educacional da FDR, Deglaucy Teixeira, comenta que a conquista é um esforço merecido dos estudantes. “Vocês estão aqui por conta do esforço e determinação de vocês. E essa medalha vocês sempre vejam não só como essa medalha física, mas como uma prova que vocês são vencedores”, pontua. (Colaborou Bárbara Mirele/Especial para O POVO)



Confira as escolas vencedoras da maratona:

1° lugar

EEEP Raimundo Saraiva Coelho | Juazeiro do Norte

2° lugar

EEMTI Vicente de Paula da Costa | Acaraú

3° lugar

EEMTI Júlia de Melo | Cascavel

4° lugar

EEMTI Joaquim Josué da Costa | Deputado Irapuan Pinheiro