Crianças brincam de bordar na Estação das Artes

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 22-12-24: Oficina de bordado entretem crianças na Estação das Artes . (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO)

Quem levou os filhos à Estação das Artes, em Fortaleza, ontem, teve uma experiência diferente com as crianças. Pela manhã, foi realizada a oficina "Brincando de bordar", que ensinou aos pequenos a técnica de criação artística com costura.

A ação faz parte da programação de férias do equipamento. Também nas atividades foram previstas apresentações musicais, venda de comidas e uma edição da Feira Negra, evento itinerante de afroempreendedorismo.

O espaço montado pelas artistas Talita Késsia e Fleuri Cardoso não demorou a encher: às 10h30min, havia aproximadamente meia dúzia de crianças, com pais e mães, participando da atividade. Por volta das 11 horas, já eram cerca de 30 pessoas, entre adultos e pequenos.

Talita pontua que inicialmente as oficinas eram voltadas a adultos, mas já houve participação infantil desde a primeira edição. Para atender especificamente este público, diz a artista, foram pensadas algumas adaptações. Uma delas é o uso de agulhas de plástico. "São mais seguras, não tem risco de se furar, e são agulhas maiores".

Outro elemento, com adicional lúdico, era uma extensa folha de papel pardo marcando o local da oficina. O material, junto às canetinhas disponibilizadas, é usado para rascunhar as gravuras, passadas em seguida às telas de bordado. Sem surpresa, algumas das crianças aproveitavam para fazer desenhos diretamente no papel.

A atividade foi aprovada por adultos e crianças. Os pequenos Johan e Nathan, já desde a chegada, ficaram entretidos com os desenhos e costuras. Os pais, Gildas Mbemya e Denise Guerreiro, haviam visto a oficina anteriormente com os filhos, mas participaram ontem pela primeira vez. "Eles estão amando, e nós também", pontuou Gildas.