Designer morre após incêndio em apartamento

Foto: Reprodução/CBMCE ADYLON tinha 35 anos e era designer de moda

Um designer de moda, identificado como Adylon Soares Benevides, 35, morreu após um incêndio atingir o apartamento em que morava na manhã de ontem em Itapipoca, a 136,55 km de Fortaleza.

Uma testemunha relatou ao Corpo de Bombeiros que viu quando a vítima pediu socorro pela janela, mas já não havia tempo para socorrê-la na chegada dos agentes. No apartamento, as chamas já tinham se debelado e o homem foi encontrado sem sinais de vida.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência.

"As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca, que realiza diligências visando elucidar o ocorrido", disse a nota enviada pela pasta. As causas do incêndio serão apontadas após conclusão dos laudos periciais que serão produzidos pela Pefoce.