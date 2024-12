MEC precisa garantir apoio em mudanças e "uso pedagógico"

Para a diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC), Janine Schultz, a regulamentação da lei precisa vir com contrapropostas do Ministério da Educação (MEC).

"Como ele vai apoiar as escolas, para que elas não fiquem privadas de ferramentas tecnológicas para trabalhar a cidadania digital dos estudantes? Vamos precisar que todas as escolas estejam equipadas para trabalhar essas questões, e não vai poder ser via celular dos alunos, que era o que a gente vinha fazendo desde a época da pandemia", afirma.

Por isso, ela defende que o MEC apoie escolas e professores para definir o que será o "uso pedagógico" do celular dentro da escola que a legislação permite.

"Os professores precisam entender o que é esse uso pedagógico, como eu uso ferramentas digitais, porque aí não é só o celular, são os tablets, os computadores, a inteligência artificial. Como é que eu uso isso para de fato promover o desenvolvimento integral dos estudantes?", questiona.

Janine afirma que o apoio também precisa levar em conta a educação das famílias, para que pais e responsáveis entendam a importância da proibição e os impactos negativos que o uso excessivo do celular pode ter nas crianças e adolescentes.

"Nesse momento a gente precisa fazer um pacto, a gente precisa educar as crianças e os jovens para uso dos celulares, mas a gente precisa também se autoeducar. Nós adultos também não sabemos usar de forma consciente aquilo que de bom a tecnologia nos traz", diz.