Público vive "Natal dos Sonhos" nos jardins da UFC

Foto: AURÉLIO ALVES JARDINS iluminados da reitoria da UFC ajudaram a envolver o público durante as apresentações musicais

Luara Lessa nunca havia assistido a um concerto. Aos 31 anos, a dona de casa juntou o marido e os dois filhos e, no final da tarde de ontem, acomodou-se em uma cadeira nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), na avenida 13 de Maio, para o "Natal dos Sonhos".

O evento gratuito, iniciado às 18 horas, teve a apresentação de corais e orquestras do Estado. A programação contou com a presença do Coral Infantil Senhora de Fátima, Coral Canto da Apá, Quarteto de Cordas da Vovó Dedé e a Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra.

"Eu tenho um sonho de assistir a alguma coisa com orquestra. Nunca vi antes", descreveu. O desejo, disse Luara, vem de sua conexão com a música.

"Eu canto na igreja, participo de corais desde a minha infância, então tenho essa vontade de ver esse tipo de apresentação. Inclusive, trouxe o meu filho. Ele tem dois anos, já demonstra gostar dos instrumentos, e achei legal essa oportunidade para ver de perto".

Sob as luzes douradas de Natal, atreladas às árvores da universidade como vinhas, a família e o resto do público logo são acolhidos por vozes mirins: "Te convidamos para um musical, é um prazer te ter aqui… Queremos dar o nosso melhor…", anunciaram as crianças.

As meninas, trajadas de branco e com saias azul-celeste, se aprumam ao microfone e cantam em uníssono - "o dia de Natal demora muito para chegar, é tão difícil de esperar o ano passar…". Elas são de Sobral, a 233 km de Fortaleza.

"Começamos a fazer a seleção na catequese da paróquia (em Sobral). Fizemos duas a três rodadas com as crianças, selecionando aquelas que tivessem algum feeling para música, fazendo uma mensuração do talento de cada um", destacou Edvani Gonçalves, assistente social e coordenadora do Coral Infantil Senhora de Fátima.

No repertório de Natal para 2024, Edvani confessa que, "sem dúvida nenhuma", a canção mais querida pelo coral foi "Um Milagre de Natal".

Do início ao fim, o coral teve a atenção de um expectador peculiar. O cachorro Panda se tornou mais uma atração para os presentes. "Ele sempre acompanha (meus pais). Tá até agoniado que não vai poder ir junto com eles, que vão cantar", explica a estudante de Medicina Mariana Fonteles, 21, enquanto acaricia a cabeça do companheiro.

O último concerto ficou a cargo da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, do município de Croatá, a 373,82 km de Fortaleza. "Por se tratar de um projeto social no nosso município, a orquestra traz uma proposta de um repertório bem eclético e popular", explicou o maestro Hélio Júnior. O grupo iniciou com peças temáticas, voltadas para o Natal, mas depois levantou o público com um repertório popular.