Adolescente e homem são detidos suspeitos de crime

O turista Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, natural de São Paulo, encontrado morto em Jericoacoara no dia 18 de dezembro, teria sido apontado como membro de uma facção criminosa rival à atuante no local.

Informação foi dada durante coletiva de imprensa ontem, 23, quando também foi divulgada apreensão de um adolescente e de um homem (que já está preso) suspeitos de envolvimento no crime.

Conforme o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI/Norte), Marcus Aurélio, os criminosos abordaram Henrique e pegaram o aparelho celular dele.

"Viram no celular algumas informações que eles, os bandidos, concluíram que (Henrique) era membro dessa organização criminosa (rival). Depois que eles pegaram esse celular, submeteram o adolescente a um julgamento por parte desse elemento que está preso lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão", detalhou o diretor da DPJI/Norte.