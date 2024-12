Ceará promove mais de 2 mil policiais e bombeiros militares

Foto: Lara Vieira/O POVO 1.737 policiais e 166 bombeiros são promovidos em Fortaleza

O Ceará deu início a uma série de solenidades para a promoção de policiais e bombeiros militares. Duas ocorreram ontem, 23. A primeira em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, quando foram promovidos 1.737 policiais e 166 bombeiros, totalizando 1.903 profissionais.

A segunda cerimônia ocorreu em Sobral, com 278 servidores sendo promovidos. Para a quinta-feira, 27, está prevista outra solenidade, no Crato, também com 278 militares. O Governo do Ceará estima um impacto financeiro anual de aproximadamente R$ 17,3 milhões.

No evento de ontem, na Capital, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, destacou que o total de oficiais promovidos representa cerca de 10% do efetuvo. "Nunca podemos esquecer que nossa missão é proteger a população. São eles, os cidadãos, que são o verdadeiro destinatário de todo o nosso trabalho".

O comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Klênio Savyo, pontuou que a vida de um militar está em processo contínuo de evolução. "Esse reconhecimento não é apenas uma honra pessoal, mas também uma responsabilidade, pois significa que estamos cumprindo com nosso dever diante da sociedade e do Estado", disse.

Conforme o Governo do Estado, desde a criação da Lei das Promoções, em 2015, o Ceará concederá mais de 34 mil promoções a militares até o final de 2024.

Entre os promovidos está o bombeiro militar, o 2° sargento Raphael Pimentel. "Foi um ano muito marcante, com duas grandes alegrias muito próximas: a promoção e o nascimento do meu filho. Isso me motiva a continuar trabalhando e servindo cada vez mais à população cearense", relata ao lado da família Pimentel, que já possui 15 anos de corporação.

O momento foi duplamente especial para o casal de PMs promovido, a major Alessa Araújo e o tenente-coronel Lincoln Araújo. O casal se conheceu há 15 anos, no curso de formação da Polícia Militar.

"Foi em fevereiro de 2008 que começamos a namorar. Aproximadamente um ano depois, em abril de 2009, nos casamos. Hoje temos duas filhas gêmeas", conta Major Alessa Araújo.

Lincoln Araújo, tenente coronel, também compartilha a importância do reconhecimento. "A responsabilidade aumenta, mas também a sensação de que estamos fazendo a diferença. E ter esse reconhecimento ao lado da pessoa que você mais ama na vida, não tem preço", afirmou ele.

CV teria matado turista em Jeri após suspeitar que ele fosse de facção rival

O turista Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, natural de São Paulo, foi morto na Vila de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, após ter sido apontado, por integrantes do Comando Vermelho (CV) que atuam na região da praia cearense, como suposto membro de uma facção rival de origem paulista. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã de ontem, 23.

A Polícia Civil aponta que os criminosos teriam suspeitado que Henrique seria integrante de uma facção rival após rendê-lo e terem acessado seu celular. No aparelho, as mensagens teriam induzido o grupo a essa conclusão. As informações do aparelho do adolescente ainda não foram divulgadas e estão em investigação.

Conforme o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI/Norte), Marcus Aurélio, em entrevista ao O POVO, os criminosos abordaram o adolescente e pegaram o aparelho.

“Viram no celular algumas informações que eles, os bandidos, concluíram que (Henrique) era membro dessa organização criminosa (rival). Depois que eles pegaram esse celular, submeteram o adolescente a um julgamento por parte desse elemento que está preso lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão”, detalhou o diretor da DPJI/Norte.

Segundo o delegado, ainda não há a confirmação de que o adolescente era ou não integrante de uma organização criminosa. Câmeras de vigilância registraram o momento em que Henrique foi arrebatado por um grupo de cerca de oito pessoas.

Coletiva de delegados da Polícia Civil do Ceará, nesta segunda-feira, 23/12, sobre a execução do adolescente de 16 anos na Vila de Jericoacoara Crédito: DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ

O turista foi morto no último dia 17, em Jericoacoara. O corpo dele foi encontrado na quarta-feira, 18, em uma lagoa da região.

A Polícia Civil também divulgou durante a coletiva que a investigação resultou ainda na prisão de um homem de 36 anos e na apreensão de um adolescente, de 16 anos, apontados como mandante e executor do crime, respectivamente. As identidades não foram repassadas.

O homem já está recluso no Sistema Penitenciário do Maranhão e é apontado como um dos chefes do CV em Jericoacoara.

O adolescente foi apreendido no bairro Barroso, em Fortaleza, por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e do Núcleo Operacional do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

O suspeito foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da PC-CE, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. O adolescente responde por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Ao todo, sete pessoas são suspeitas de participação na morte de Henrique. A maioria delas aparece nas imagens das câmeras no dia do homicídio. Ao todo, cinco mandados de prisão foram expedidos e dois cumprimentos foram divulgados até a tarde desta segunda-feira, 23.

Durante a execução do mandado contra o homem preso no Maranhão, um chip celular foi encontrado dentro da cela dele, no presídio de Pedrinhas. O conteúdo registrado será analisado nas investigações.

Durante a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Ceará, nesta segunda-feira, 23, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, detalhou a apreensão do adolescente e do mandante, confirmando que o caso tem relação dos suspeitos com organizações criminosas.

Ordem para executar adolescente partiu de presídio no Maranhão

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que a ordem para executar o adolescente paulista Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, em Jericoacoara, partiu de dentro do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, onde o mandante do crime estava recolhido. “Nós tivemos um elemento que estava no presídio do estado do Maranhão, que autorizou e determinou a execução do adolescente”, disse.

Ainda durante a manhã desta segunda, 23, equipes da PC-CE e da Polícia Civil do Maranhão cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o detento, apontando-o como mandante da execução do turista.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o suspeito possui extensa ficha criminal por crimes de tráfico de drogas, homicídio doloso, crime contra a administração pública e por integrar grupo criminoso.

O diretor responsável pelo caso, delegado Marcus Aurélio, afirmou que mais aparelhos celulares serão ainda investigados para analisar tanto alguma suposta ligação do adolescente com organizações criminosas como a participação de mais pessoas no assassinato.

“Ao final do inquérito é que nós iremos concluir através do relatório final e vamos encaminhar para a Justiça”, destacou. (Colaborou Lara Vieira)