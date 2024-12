Família é atacada, homem morre, mulher e crianças ficam feridas

Foto: Reprodução/Instagram Vítima, identificada como Tiago Santos Barbosa, de 27 anos, foi a óbito no local

Um homem de 27 anos morreu a tiros e sua esposa e filhas, de 4 e 10 anos, foram baleadas na tarde desta quarta-feira, 25, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O POVO apurou que as vítimas foram alvejadas dentro de uma residência por suspeitos dentro de um carro de modelo Corolla. O veículo foi abandonado após o atentado na rua Astrogildo Fontoura.

Conforme fontes policiais, a vítima morta, identificada como Tiago Santos Barbosa, foi a óbito no local do crime. A esposa dele foi socorrida para o Frotinha do Antônio Bezerra, enquanto as crianças foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor, na avenida Leste-Oeste. Não havia informações sobre o estado de saúde delas até o fechamento da edição.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoou a região onde o carro usado pelos criminosos foi abandonado.

Até a noite, não haviam sido divulgadas informações da localização dos suspeitos e quantos participaram do crime, assim como a motivação dos disparos. Por meio das redes sociais, Tiago havia publicado durante a tarde fotos com a esposa e uma das filhas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Ciopaer foram acionadas para o caso e realizaram diligências na região. A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.