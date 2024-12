Réveillon no aterro contará com 970 policiais militares em operação de segurança

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Plano operacional para o Réveillon de Fortaleza foi divulgado em coletiva nesta quinta-feira

Para reforçar a segurança do Réveillon 2025, no Aterro da Praia de Iracema, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) mobilizará 970 agentes da corporação. A informação foi divulgada ontem em coletiva de imprensa, no Paço Municipal, sobre o plano operacional para a festa.

“Os 970 policiais militares estarão divididos em dois turnos, o primeiro começando às 16horas e finalizando às 00h, e o segundo turno iniciando às 22 horas e finalizando às 6 horas. Há um incremento de efetivo este ano de cerca de 34,53%”, explicou o coordenador geral de operações da Polícia Militar do Ceará, coronel Kilderlan, em coletiva de imprensa, realizada no Paço Municipal.

De acordo com o coronel, o reforço na quantidade de policiais nas ruas se dá pelo perfil dos espectadores que assistirão aos shows, uma vez que “é um público mais jovem e demanda mais um pouco de efetivo pela característica da juventude”.

Ainda conforme Kilderlan, o quantitativo de policiais militares estará dividido em categorias, como no policiamento a pé, policiamento com motocicletas, torres de videomonitoramento, banheiros públicos e locais de atendimento médico.

Equipes de patrulhamento do Batalhão de Polícia de Choque (BP Choque) estarão no perímetro do local a fim de garantir a segurança da população em situações mais específicas.

No que se refere à Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a corporação mobilizou 101 policiais civis que estarão atuando em regime de plantão, incluindo as plantonistas do 2º DP, 10º DP, 13º DP, 30º DP, 32º DP e 34º DP.

“Teremos mais de cem homens empregados direta e indiretamente nas festividades, dando destaque para as delegacias do 2º e 34º Distrito Policial que terão o efetivo reforçado. Haverá uma Delegacia Móvel, um ônibus da PC-CE para atender a população, que não precisará se deslocar para fora do evento”, informa o diretor do departamento técnico operacional da Polícia Civil do Ceará, Alceu Viana.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estarão distribuídos em viaturas de combate a incêndios e de resgate. Cerca de 20 bombeiros militares, seis viaturas e um bote inflável, estarão dispostos para atender eventuais ocorrências de incêndio e resgate.

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), por sua vez, mobilizou 433 agentes para o Réveillon de Fortaleza. Estão incluídas na operação ações de prevenção e salvamento aquático, patrulhamento em viatura, videomonitoramento, utilização de drones e ainda no apoio às equipes da AMC, Agefis, SMS, Funci, Etufor e SCSP, que também trabalharão em regime de plantão.

Transporte Público

A Empresa de Transporte Urbano (Etufor) disponibilizará 63 ônibus extras no dia 31 de dezembro, bem como a tarifa social de R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia) na terça-feira, e quarta-feira, (31/12 e 1°/1). A operação contará com ajustes especiais e pontos de embarque e desembarque organizados para maior conforto dos usuários. Na quarta-feira, 1°, serão 48 veículos extras em operação.

Ao todo, 1.430 (mil quatrocentos e trinta) ônibus estarão disponíveis para a população no Réveillon de Fortaleza, conforme o coordenador de planejamento da Etufor, Miguel Guimarães.

“Fora os 1.430, teremos 63 ônibus reservas que sairão diretamente dos sete terminais de integração. Nós temos 18 linhas que passam ali no entorno da Praia de Iracema, um total de 153 veículos”, complementa Guimarães.

Decorrente dos desvios e bloqueios das vias nas proximidades da festa, alguns pontos de parada da avenida Abolição e da avenida. Historiador Raimundo Girão serão desativados temporariamente. As rotas de todas as linhas que trafegam pelo local serão desviadas, com embarque e desembarque realizados nas rua Tenente Benévolo e Rua Pereira Filgueiras, no sentido leste/oeste e oeste/leste, respectivamente.

A avenida Rui Barbosa contará com um corredor organizado para proteger os usuários, alargando a área entre a via e a calçada. Durante a festa, o embarque e desembarque das linhas especiais será realizado na rua Tenente Benévolo, entre a avenida Barão de Studart e a rua Monsenhor Bruno. Serão três pontos destinados:

Ponto 1: ônibus dos terminais Papicu e Messejana;

Ponto 2: ônibus dos terminais Parangaba/Siqueira e Lagoa;

Ponto 3: ônibus dos terminais Conjunto Ceará e Antônio Bezerra.

Além dos veículos extras, a frota regular que atende as proximidades do evento estará em operação, garantindo o deslocamento do público com linhas estratégicas:

011 - Circular 1/Centro (5 veículos)

012 - Circular 2/Centro (5 veículos)

051 - Grande Circular I (16 veículos)

052 - Grande Circular II (16 veículos)

055 - Corujão/Grande Circular I (2 veículos)

056 - Corujão/Grande Circular II (2 veículos)

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe (5 veículos)

073 - Siqueira/Praia de Iracema (11 veículos)

077 - Parangaba/Mucuripe (16 veículos)

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema (17 veículos)

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart (11 veículos)

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I (3 veículos)

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto (6 veículos)

752 - Caça e Pesca/Centro (16 veículos)

901 - Dom Luís/Papicu/Centro (3 veículos)

905 - Meireles/Centro (4 veículos)

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro (12 veículos)

907 - Castelo Encantado/Centro (3 veículos)

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) mobilizou uma equipe especial de tráfego composta por 240 agentes e orientadores. A iniciativa visa reforçar a segurança no deslocamento do público que vai participar da festa no aterro. O efetivo atuará no entorno do Aterro da Praia de Iracema na terça e quarta-feira, 31 e 1°.

A operação especial começará a partir das 5h da terça-feira, com a coibição de estacionamento e bloqueio nas ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Virgílio Vasconcelos, Barão de Aracati e Monsenhor Bruno, a partir do cruzamento com a avenida Monsenhor Tabosa, para a edificação das barracas de ambulantes.

A interdição principal do evento está prevista para as 12 horas: bloqueio da avenida Abolição e avenida Historiador Raimundo Girão entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano. A alternativa de desvio para quem vem na avenida Historiador Raimundo Girão sentido Centro/Mucuripe é dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e à esquerda na avenida Monsenhor Tabosa.

Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, a orientação é dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na rua Dep. Moreira da Rocha ou utilizar a rua Tenente Benévolo.

A partir de 15horas, haverá a montagem do corredor de pedestres na Rui Barbosa no trecho compreendido entre a Monsenhor Tabosa e a Deputado Moreira da Rocha. O tráfego de veículos estará bloqueado neste trecho.

Bolsões de estacionamento para Topbus e táxis foram reservados na avenida Abolição, entre a Barão de Studart e a Nunes Valente. A área de desembarque para os usuários de transporte coletivo ocorrerá na rua Tenente Benévolo, entre a avenida Barão de Studart e a rua Monsenhor Bruno.

O acesso local estará garantido em todas as áreas com intervenções no tráfego mediante apresentação de comprovante de endereço.

Em caso de ocorrências de irregularidades ou sinistros de trânsito, a população pode solicitar atendimento do órgão pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Saúde

No Aterro da Praia de Iracema serão instalados três Postos Médicos Avançado (PMA) que funcionarão a partir das 18 horas até o encerramento do evento. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também disponibiliza 51 profissionais, incluindo administrativo, atuando no Réveillon de Fortaleza. Cada PMA contará com sala de acolhimento com classificação de risco, de observação, de procedimentos e de estabilização.

Além disso, seis unidades de atendimento móvel (ambulância) estarão disponíveis para a população. Serão duas por PMA, na qual uma atuará no suporte avançado, com médico, enfermeiro e condutor socorrista e uma de suporte básico com técnico de enfermagem e condutor socorrista.

Se necessário remover o paciente do local, as unidades móveis estarão preparadas para o traslado, com destino ao Instituto Dr. José Frota (IJF), Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha Antônio Bezerra), Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira (Frotinha Parangaba), Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha Barra), em caso de emergência obstétrica, e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Cristo Redentor, Praia do Futuro e Vila Velha.