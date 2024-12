Católicos buscam renovação espiritual na abertura do Jubileu da Esperança

Foto: FÁBIO LIMA DOM GREGÓRIO Paixão conduziu os fiéis durante a procissão

O Centro de Fortaleza foi tomado por fiéis católicos na manhã desse domingo, 29. Eles participaram da abertura do ano de celebração do Jubileu da Esperança. O início do Ano Jubilar foi marcado por uma procissão realizada da Igreja do Sagrado Coração de Jesus até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, em um trajeto de 1,4 km.

De acordo com o Antigo Testamento, pela tradição judaica, o jubileu acontecia a cada 50 anos, sendo um ano marcado pela conciliação, libertação e pelo retorno das terras e propriedades aos seus antigos donos. A palavra “jubileu” deriva de “yobel”, o chifre do carneiro usado para celebrar o início do ano jubilar, onde acontecia a festa do Yom Kippur (Dia da Expiação).

Para os cristãos, atualmente o jubileu assume um caráter de renovação espiritual, oferecendo aos fiéis uma oportunidade de única de reflexão e aproximação com Deus.

Nas palavras do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, o jubileu é um chamado para a construção de um mundo novo.

"O ano jubilar é a celebração da vida. A vida tem que ser plena. A humanidade nasceu para a paz, para a alegria, para a esperança, para o amor. Nós nascemos para esse processo contínuo de diálogo, de caminhar juntos. A chamada do papa e de toda Igreja é para que sejamos agentes desse mundo novo, dessa alegria nova, dessa esperança que nunca pode faltar no coração da humanidade, no coração de todas as pessoas", disse o sacerdote.

A celebração na Capital atraiu devotos de outros municípios. O professor Silvânio Bezerra veio de Canindé, há 118,60 km de Fortaleza, para participar do evento. Para ele, o Jubileu da Esperança é uma oportunidade para os fiéis viverem a Igreja como unidade. “É um ano recheado de muita espiritualidade, um ano recheado de muita oração e, acima de tudo, um ano que a Igreja festeja e celebra algo especial”, destaca o docente.

Para Silvânio, o jubileu é essencial para conectar os cristãos à esperança de Jesus Cristo. “É o ano da esperança. Precisamos alimentar cada vez mais a esperança na pessoa de Jesus Cristo", finaliza.

Fé que atravessa gerações

Acompanhada do filho, da nora e dos netos, a aposentada Maria Salete, de 67 anos, conta com a ajuda da família para acompanhar os eventos religiosos. Impossibilitada de realizar a procissão por causa da mobilidade reduzida, a fiel fez questão de comparecer à celebração, mesmo que precisasse usar o carro para possibilitar o deslocamento.

"O que me trouxe aqui hoje foi a fé; e Jesus, quem merece tudo isso. Ele merece, porque ele já fez muita coisa na minha vida e na vida da minha família. Eu só tenho a agradecer, só isso", reflete a aposentada.

As novas gerações também marcaram presença na abertura do Ano Jubilar. O estudante Miguel Lucas, de 13 anos, foi à cerimônia acompanhado por sua madrinha, que o vem educando na fé católica desde criança. Segundo Miguel, ele se sente cada vez mais próximo de Deus ao participar de eventos como a abertura do jubileu. “Pra mim é gratificante ver o povo aqui, com muita alegria e esperança. Esse é um momento pra abrir o coração e recapitular o que fez na vida. Ser mais de Deus e se entregar totalmente,” disse.

A farmacêutica Sibelle Rocha, de 39 anos, também participou da abertura do Jubileu. Para ela, o jubileu é um marco temporal nara a Igreja Católica. “A cada 25 anos a gente vive esse momento de abertura de uma porta santa, onde a gente tem expectativa de peregrinar, de fazer um ano de oração e penitência em busca de indulgência e da santificação, “afirmou ela.

Essa é a primeira vez que Sibelle participa da abertura de um jubileu. Para ela, o momento torna-se ainda mais importante diante dos desafios vividos pela humanidade. “Diante da situação do mundo de hoje, com guerras, violência, injustiça social e pobreza, a esperança vem pra querer dar esse fôlego pra gente. Esperança na fé de que Deus está conosco nessas lutas. A esperança não pode morrer”, enfatiza.

