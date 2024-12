Duas jovens mantidas em cárcere são resgatadas pela PM em Jijoca

Foto: Divulgação/Polícia Civil Suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Jijoca de Jericoacoara

Duas jovens foram mantidas em cárcere privado e torturadas por um grupo de pessoas na localidade de Baixio, em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Estado. Na manhã de ontem, 30, policiais militares localizaram e libertaram as vítimas.

Na ação, dois homens foram presos em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos. Em nota, a Polícia Militar informou que quatro indivíduos, que também estariam envolvidos nos crimes, conseguiram fugir. Todos eles seriam integrantes de uma facção criminosa.

Ainda conforme a corporação, por volta das 10 horas desta segunda, uma denúncia anônima apontava que um grupo de indivíduos estava espancando duas mulheres. Agentes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da 3ª Companhia do 11º Batalhão (3ªCia/11ºBPM), com apoio da Força Tática de Acaraú, foram acionados para apurar o caso.

Além de resgatar as vítimas e capturar os suspeitos, os PMs apreenderam uma quantidade de maconha, crack e cocaína, um simulacro de pistola e quatro aparelhos celulares. As jovens foram encaminhadas para atendimento e proteção. Uma é maior de idade e a outra, adolescente.

“Os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Jijoca de Jericoacoara, onde estão sendo realizados os procedimentos cabíveis”, informou a PM, que não disse, porém, quais teriam sido as motivações do crime.