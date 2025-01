Incêndio em oca do projeto 4 Varas causa prejuízo de R$ 450 mil

Foto: Reprodução/Mismec IINCÊNDIO em oca do Projeto 4 Varas destruiu teto

Na madrugada de 1º de janeiro de 2025, pouco após a virada do ano, uma das Ocas de Acolhimento do Mismec 4 Varas, centro de Terapia Comunitária Integrativa, localizado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi atingida por fogos de artifício durante a queima de fogos do Réveillon. O incêndio, que ocorreu às 00h03min, destruiu completamente o espaço terapêutico que atende diariamente entre 60 a 150 pessoas. O prejuízo estimado é de R$ 450 mil.

A comunidade local, junto aos bombeiros, conseguiu evitar que as chamas se espalhassem para outras estruturas do complexo, que atende cerca de seis mil pessoas por mês.

Apesar disso, a perda da Oca impacta significativamente o atendimento, que já havia sido reduzido devido à falta de apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza desde agosto de 2023.

Segundo o gestor administrativo Antônio Cláudio da Silva, a instituição, reconhecida nacional e internacionalmente por suas práticas de cuidado comunitário, enfrenta uma grave crise financeira após o corte da Prefeitura de Fortaleza, que anteriormente repassava R$ 850 mil anuais para manutenção e pagamento de funcionários.

Atualmente, o Mismec sobrevive com o apoio do Governo do Estado, que financia dez dos 32 profissionais, além de doações da comunidade e da venda de livros do fundador Adalberto Barreto.

Para a reconstrução da Oca foi disponibilizado uma chave PIX para doações. Além disso, a equipe pede ajuda voluntária de técnicos em construção para retirar os escombros e evitar acidentes na área, que está localizada próxima a uma passarela movimentada.

A previsão para a reconstrução completa do espaço é de R$ 2,8 milhões, mas a prioridade atual é arrecadar os R$ 450 mil necessários para refazer a estrutura principal e retomar os atendimentos no local.

O secretário da regional 1, Antonio Alves Filho (PT), realizou a visita ao local nesta quinta-feira, 2, e garantiu apoio para mobilizar parlamentares e buscar recursos por meio de emendas, para a construção da Oca.



SERviço

Para ajudar

PIX: 00.804.975/0001-72

Banco do Brasil - Agência: 3469-0. Conta Corrente: 4173-4. MISMEC