Elmano autoriza obras de esgotamento sanitário em 17 municípios cearenses

Foto: FÁBIO LIMA O governador Elmano de Freitas assinou ordem de serviço para obras de esgotamento em 17 municípios

O Governo do Ceará autorizou o início das obras de execução, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 17 municípios. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Elmano de Freitas na manhã de ontem.

As intervenções fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e a empresa Ambiental Ceará.

Os serviços incluem a implantação de 367 quilômetros (km) de rede de esgoto, além da construção de três estações de tratamento e 38 estações elevatórias, que irão realizar o bombeamento do esgoto. O valor total do investimento nas obras é de R$ 520 milhões.

Os serviços contemplam os municípios que integram o Bloco 1 do projeto. São eles: Pacatuba, Pacajus, Nova Olinda, Missão Velha, Maranguape, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Itaitinga, Horizonte, Guaiuba, Farias Brito, Eusébio, Chorozinho, Caucaia, Cascavel e Aquiraz. Também está incluído na etapa o município de Fortaleza, que integra o Bloco 2 da PPP.

"É um trabalho que garante emprego, infraestrutura para nossas cidades e garante saúde pública para o nosso povo. Porque você deixa de ter aquele esgoto a céu aberto e ao mesmo tempo melhora a estrutura das cidades, seja do ponto de vista do cidadão que utiliza essas ruas, seja para o turista que visita essas cidades", afirmou Elmano na solenidade de assinatura da ordem de serviço, no Palácio da Abolição.

As obras estão programadas para iniciar ainda em janeiro em 12 cidades. Outras cinco começarão em fevereiro. A previsão de conclusão, conforme o governador, é até setembro.

"São obras que nós vamos buscar celeridade. É claro que isso tem a ver como é que vai ser o período de chuvas, isso facilita ou dificulta o andar da obra", disse o governador.

Em Fortaleza, as obras serão iniciadas em fevereiro, com investimento de R$ 88 milhões. A estimativa é de que o esgotamento beneficie 13.953 moradores do bairro Granja Lisboa.

A Capital já tem 67% das residências com acesso à rede de esgoto. No entanto, André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará, explicou que algumas cidades que receberão as intervenções não têm acesso ao esgotamento.

"Nós temos Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri que não têm nada de cobertura de esgoto e a gente vai ter um espaço de tempo muito curto, especificamente Santana do Cariri, a gente vai chegar a mais de 60% de cobertura de esgoto em seis meses", relatou Facó.

Todos os municípios incluídos nos investimentos, independente do ponto de partida, devem chegar a 2033 com 90% de cobertura de esgoto e em 2040 com 95%. Essas são as metas que devem ser cumpridas pela PPP.

"A gente vai beneficiar mais de 126 mil pessoas, gerar mais de 5.200 empregos, instalar mais de 438 km de rede, ou seja, uma amplitude bem relevante que vai trazer um benefício social muito grande, dignidade, saúde, melhoria na qualidade de vida e também vai trazer benefícios ambientais, porque todo o esgoto será coletado, tratado de forma adequada e disposto no meio ambiente seguindo a legislação ambiental", disse o presidente da Cagece, Neuri Freitas.

Detalhamento das obras

Aquiraz

Início das obras: fevereiro

de 2025

Investimento: R$ 28 milhões

Empregos gerados: 526 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 4.217 pessoas nos bairros Picão, Piau e Tungaíra

Cascavel

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 10 milhões

Empregos gerados: 264 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 4.734 pessoas nos bairros Centro, Jardim Primavera e Rio Novo

Caucaia

Início das obras: fevereiro

de 2025

Investimento: R$ 60 milhões

Empregos gerados: 210 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 11.255 pessoas no bairro Conjunto Metropolitano

Chorozinho

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 9 milhões

Empregos gerados: 158 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 2.880 pessoas no bairro Centro

Eusébio

Início das obras: janeiro

de 2025

Investimento: R$ 27 milhões

Empregos gerados: 316 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 8.525 pessoas no bairro Urucunema

Farias Brito

Início das obras: fevereiro

de 2025

Investimento: R$ 11 milhões

Empregos gerados: 52 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 1.900 pessoas no bairro Centro

Fortaleza

Início das obras: fevereiro

de 2025

Investimento: R$ 88 milhões

Empregos gerados: 316 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 13.953 pessoas no bairro Granja Lisboa

Guaiúba

Início das obras: fevereiro

de 2025

Investimento: R$ 1 milhão

Empregos gerados: 52 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 750 pessoas no bairro Localidade Helder Eduardo Bezerra

Horizonte

Início das obras: janeiro

de 2025

Investimento: R$ 29 milhões

Empregos gerados: 316 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 5.855 pessoas nos bairros Mal Cozinhado, Diadema e Pica-Pau

Itaitinga

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 35 milhões

Empregos gerados: 526 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 11.150 pessoas no bairro Dom Pedro

Juazeiro do Norte

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 85 milhões

Empregos gerados: 895 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 20.760 pessoas nos bairros Santo Antônio, Triângulo e Antônio Vieira

Maracanaú

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 34 milhões

Empregos gerados: 421 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 11.770 pessoas nos bairros Santo Sátiro, Piratininga e Pajuçara

Maranguape

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 34 milhões

Empregos gerados: 526 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 9.395 pessoas nos bairros Novo Maranguape I e Novo Maranguape II

Missão Velha

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 7 milhões

Empregos gerados: 105 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 1.765 pessoas no bairro Centro

Nova Olinda

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 8 milhões

Empregos gerados: 52 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 1.933 pessoas nos bairros Piçarreira e Centro

Pacajus

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 19 milhões

Empregos gerados: 316 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 6.740 pessoas nos bairros Buriti e Centro

Pacatuba

Início das obras: janeiro de 2025

Investimento: R$ 29 milhões

Empregos gerados: 211 (diretos e indiretos)

Beneficiados: 8.517 pessoas nos bairros Forquilha, Centro, Alto do São João e Pavuna