Calor nas cozinhas e falta de sombra são problema

A substituição do piso é louvada por permissionários e clientela, mas outros pontos de atenção do Complexo são elencados. Um deles é a alta temperatura das cozinhas. A comerciante Ana Carina de Lima relatou já ter tido três quadros de desidratação desde que inaugurou seu quiosque.

"Se você tiver com as 12 bocas de fogão ligadas, chega a 50 °C na brincadeira. Não conseguimos mão de obra porque ninguém suporta o calor, fica doente. A secretaria disse que estão vendo essa situação, mas está demorando muito. Vamos entrar no terceiro ano e nada acontece sobre o calor excessivo."

A Sema esclareceu que deve ocorrer instalação de exaustores nas cozinhas após a revitalização do piso. Etapa estaria em licitação pelo Governo do Estado. "Ideia é realizar as melhorias em etapas para não prejudicar o funcionamento dos permissionários e o acesso do público", informou a pasta.

Os toldos que protegem as mesas na parte superior do Complexo, também são criticados por não cumprirem a missão de formar sombra.

"Prejudicam permissionários da ponta. Eles não funcionam nesse horário [meio-dia]. Pode ver, as mesas estão bem arrumadinhas, mas o sol está em cima, não deixa os clientes ficarem. Já é um prejuízo. Mas acredito também que a Sema está resolvendo", comentou Maria Luísa de Souza Silva.

O gestor executivo do Complexo, Caio Quinderé, declarou que a Prefeitura planeja alteração no toldo e que já há orçamento em curso. Após o processo do piso, serão instaladas intervenções entre um quiosque e outro.

"Aqueles quiosques que ficam de esquina receberão intervenções no meio, para amenizar o calor. Estamos vendo o material mais adequado para ser usado, está sendo estudado", concluiu Caio.