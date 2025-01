Pré-estação: janeiro começa com altas temperaturas e poucas chuvas no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA JANEIRO tem tendência de altas temperaturas em todo o Brasil

O mês de janeiro iniciou com muito calor e poucas chuvas no Ceará. Antecedendo o início da quadra chuvosa, são esperadas mais precipitações neste mês, mas ainda faz parte do clima característico do período as altas temperaturas.

Em Barro, no Cariri, foi registrada a maior temperatura do Estado ontem, 5: 39,9°C. O município também bateu o recorde no sábado, 4, com 39,5°C. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Outras cidades que se destacaram entre as maiores temperaturas de ontem foram Alto Santo (38,1°C), Parambu (37,6°C), Tejuçuoca (37,5°C) e Iguatu (37,4°C).

Ao todo, 22 municípios marcaram temperaturas acima de 35°C no domingo e 24 cidades marcaram no sábado.

Fortaleza, que chegou aos 32,8°C na tarde de sábado, registrou 31,7°C por volta das 11 horas do dia seguinte.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), janeiro tende a ser um mês de altas temperaturas em todo o Brasil. Os termômetros podem atingir números acima da média histórica também no Ceará.

Chuvas de janeiro

Em janeiro, é esperado uma média de 99,8 milímetros (mm) de chuva. Este é o normal para o mês no Ceará. Em 2024, esse valor não foi atingido, com as precipitações ficando 40,7% menores do que o aguardado.

Neste ano, o primeiro dia de 2025 não registrou chuvas. No dia 2, apenas Santa Quitéria, no Sertão Central e Inhamuns, teve uma chuva de 5 mm.

As precipitações continuaram tímidas no terceiro dia do mês, com chuvas em 15 municípios e a maior sendo de 24,4 mm em Itapiúna, no Maciço de Baturité.

Já no sábado, 4, 34 municípios registraram chuvas e Coreaú, com 33,6 mm, foi a maior precipitação do dia. Ontem, 20 cidades computaram chuvas.

Previsão do tempo

Para hoje, a previsão é de continuidade das chuvas no centro-norte do Estado, principalmente nas macrorregiões do Litoral Norte, da Ibiapaba, no Maciço de Baturité, na porção norte das regiões do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Na faixa litorânea e no Maciço de Baturité as precipitações devem ser registradas durante a madrugada e no início da manhã. Conforme a previsão, as chuvas tendem a ser isoladas e passageiras.

As chuvas estão ocorrendo de acordo com a formação de áreas de instabilidade relacionados a um Cavado de Altos Níveis (CAN): um sistema de baixa pressão e circulação horária a aproximadamente 10 km de altura, típico de pré-estação chuvosa (dezembro e janeiro) no Nordeste do Brasil.

Os efeitos locais, como relevo e temperatura, também influenciam nas chuvas. A intensidade deve variar de fraca a forte, principalmente no noroeste do Estado.

Já as temperaturas máximas podem atingir cerca de 37°C em alguns municípios do sul da Jaguaribana, do norte do Cariri, do sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns e da Ibiapaba.

Nas demais regiões, as máximas variam entre 31°C e 37°C, enquanto as mínimas podem chegar a aproximadamente 18°C em áreas serranas. Em Fortaleza e Região Metropolitana as mínimas deverão ficar em torno de 25°C e as máximas em torno de 33°C.