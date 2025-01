Ceará tem 9% a mais de homicídios em 2024

Foto: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará Imagem de apoio ilustrativo. Estratégias devem reduzir cenário no Estado neste ano

O Ceará registrou aumento no número de homicídios em 2024, em comparação a 2023. Até o dia 20 de dezembro, o Estado contabilizou 3.151 de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Na comparação com o mesmo período em 2023, foram 9% a mais, quando houve 2.888 crimes.

Os dados são parciais e foram disponibilizados no portal da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com o aumento no número de homicídios, que não registra alta desde 2022, o titular da SSPDS, Roberto Sá, destacou implantação de uma metodologia de gestão adaptada para redução do número de homicídios em 2025.

O representante da Segurança Pública no Estado confirmou que os números de homicídios estão elevados e detalhou que a adaptação de um novo método de gestão representa um trabalho já realizado no Ceará anteriormente, que acumula conhecimentos das forças de Segurança.

"Um (projeto) piloto para rodar uma metodologia de gestão por resultado. Já pratico essa metodologia de gerenciamento em segurança pública há algum tempo e é possível a gente estabelecer essa metodologia com meta de redução de homicídio de diversas formas", disse Roberto Sá.

Os CVLIs compreendem homicídios, feminicídios, latrocínios — roubos seguidos de morte, e lesões corporais seguidas de morte. Esta é a primeira vez que o número de casos voltou a crescer no Estado em dois anos. Em 2022 e 2023, o Estado finalizou os anos com o total de 2.970, em ambos os períodos.

Conforme Sá, apesar do aumento geral de casos, o segundo semestre mostrou uma desaceleração das mortes violentas, onde o titular atribui para as ações de prevenção e combate ao crime organizado.

Além da implantação da metodologia, outras estratégias para 2025 destacadas pelo secretário estão o aumento do efetivo policial e o investimento em tecnologia e inteligência.