Hospital na Uece começa a funcionar em fevereiro com oncologia, afirma Elmano de Freitas

Hospital Universitário da Uece contará com alas para atendimentos oncológicos e vasculares

O Governo do Estado do Ceará afirmou que o Hospital Universitário do Ceará (HUC) começará a atender em fevereiro próximo, com uma ala dedicada ao atendimento oncológico. A declaração foi dada nessa segunda-feira, 6, durante a primeira reunião com os secretários e secretárias estaduais, após a reforma implementada em dezembro.

De acordo com o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a abertura do hospital disponibilizará serviços novos, incluindo atendimentos oncológicos e vasculares. "Em fevereiro, nós já estamos vendo a data, mas teremos a abertura de serviços do Hospital Universitário da Uece. Serviços que afetam muito a situação da população", afirmou.

O projeto de construção do hospital teve início em janeiro de 2021, com um investimento de R$ 320 milhões. O chefe do Executivo estadual classificou a entrega do hospital como uma das mais importantes para a população cearense, especialmente da Região Metropolitana.

Elmano de Freitas informou ainda que o cronograma de atendimentos será divulgado após a apresentação do equipamento. "Entendemos que isso é uma prioridade grande que temos, e de compromisso com o processo eleitoral", pontuou.

O chefe do Executivo estadual declarou que a partir da eleição de Evandro Leitão (PT) para Prefeitura de Fortaleza, há uma discussão para promover a integração plena das políticas públicas estaduais com a rede municipal na área da saúde.

"Eu não tenho nenhuma dúvida que vamos tomar ações comuns muito importantes na saúde pública de Fortaleza", destacou.

Segundo o chefe do Executivo estadual, a articulação conjunta das ações vai beneficiar não só os moradores da Capital, mas todos os cearenses. "Toda a população cearense vai usar esses equipamentos", ressaltou.

Em dezembro do ano passado, o então prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou sobre a crise envolvendo denúncias na área da saúde de Fortaleza. Sobre a administração do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), o ex-prefeito destacou a necessidade do equipamento ser "estadualizado".

Questionado sobre o assunto, Elmano de Freitas ressaltou que "a integração envolverá todos os equipamentos, extensivamente o que eu chamo de regulação unificada".

O governador reforçou ainda que a falta de diálogo entre a gestão estadual e a municipal burocratiza os atendimentos nas unidades de saúde.

"Como a saúde de Fortaleza é municipalizada, o Estado não tem essa informação da vaga e demora. É uma burocracia para eu saber que tem essa vaga. A universidade precisa também desse paciente para fazer o trabalho pedagógico. Ou seja, estamos só perdendo", explicou.(Colaborou Alexia Vieira)

