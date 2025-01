Unidade inicia com capacidade de 3 mil atendimentos mensais

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 06.01.25 Hospital Universitário do Ceará - UECE (FCO FONTENELE/O POVO)

O Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), será inaugurado em fevereiro com parte da capacidade total. Os serviços iniciais serão das áreas de oncologia e doenças vasculares. A unidade poderá fazer até três mil atendimentos por mês na primeira fase de funcionamento.

Por ser um hospital com serviços de alta complexidade, os pacientes precisam ser referenciados à unidade. A emergência médica só funcionará para casos de obstetrícia, quando o setor materno-infantil do Hospital César Cals for transferido para o HUC.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, os primeiros setores foram escolhidos com base na demanda da população do Estado.

"A gente sabe que mesmo com a abertura do serviço de oncologia no Sertão Central e no Vale do Jaguaribe, a oncologia ainda é um problema. Esse vai ser o primeiro hospital do Estado aberto com serviço de oncologia", afirma.

O cuidado especializado com doenças do aparelho circulatório é outro "vazio" no Ceará, conforme a secretária.

"Vai ter a possibilidade de fazer arteriografia, angioplastia, que é uma grande necessidade. Você não resolve o problema vascular se não tiver esses exames. É um hospital que também tem esse diferencial, já vai abrir com ressonância, tomografia e hemodinâmica", explica.

A unidade também oferecerá atendimento em urologia e hematologia. Um cronograma será adotado para definir as datas de abertura dos setores restantes, até atingir a capacidade máxima com 652 leitos.

Os custos e a demanda de profissionais para o HUC ainda estão sendo calculados, segundo Tânia. Haverá remanejamento de servidores do Estado, mas também há possibilidade de convocação de aprovados no concurso da Funsaúde.