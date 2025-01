Complexo de Benigna vai ser inaugurado em outubro

Foto: Carlos Maxsuel / O POVO CBN Cariri COMPLEXO da Beata Benigna Cardoso em Santana do Cariri

O prefeito de Santana do Cariri, Dr. Samuel (PT), anunciou a inauguração do Complexo de Benigna, prevista para os próximos seis meses, e a entrega do novo Museu da Paleontologia. A informação foi confirmada nessa quarta-feira, 8, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. A expectativa é de que, no dia 24 de outubro, período da Romaria, o Complexo esteja funcionando.

De acordo com Dr. Samuel, a inauguração do espaço, que homenageia a primeira beata cearense, Bem-Aventurada Benigna Cardoso da Silva, vai impul-

sionar o turismo no município.

Orçada em R$ 15 milhões, a obra começou a ser construída em 2021 e ficará sob a supervisão da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP). Para além da homenagem à santa, o gestor municipal destacou que o equipamento tem como objetivo impulsionar o turismo religioso na cidade.

A estrutura, de acordo com o prefeito, está 99% concluída e enfrentou atrasos em sua construção. Segundo o gestor, o atraso foi resultado de um impasse na modelação da face da estátua da Santa, com cerca de 26m de comprimento. "Ela não ficou de acordo com os preceitos da Diocese. É tanto que, dessa vez, a Diocese vai dar a martelada final, podemos assim dizer", explicou.

A imagem de Benigna está sendo feita pelo santeiro Saboeiro, conhecido pelo trabalho realizado na construção de santos. De acordo com o gestor, em fevereiro, a imagem oficial será apresentada pelo artista.

Já o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, da Universidade Regional do Cariri (Urca), deve passar por uma grande reforma. O prefeito de Santana do Cariri destacou que vem acompanhando os estudos sobre a obra junto ao secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Inácio Arruda.

"É um equipamento que traz muito turista - o turista científico - que vem conhecer mais sobre a Paleontologia", ressalta.

