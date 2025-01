Vandalismo compromete estátua de José de Alencar

Foto: Samuel Setubal Vandalismo e falta de manutenção compromete monumento a José de Alencar em Fortaleza

Inaugurado em 1929, o monumento em homenagem ao escritor José de Alencar, localizado na Praça que leva seu nome no Centro de Fortaleza, enfrenta os desafios do tempo e do descaso. Idealizada pelo jornalista Gilberto Câmara, a estátua de bronze representa o escritor sentado com um livro em mãos, apoiado sobre uma base de granito branco. Apesar de seu valor histórico e cultural, a obra sofre com pichações, desgaste e falta de manutenção.

Além de abrigar o Theatro José de Alencar, a praça é ponto de passagem de moradores e turistas, mas também é ocupada por pessoas em situação de rua.

"É uma obra bonita, representa o José de Alencar, mas no estado em que está, é triste de se ver, especialmente para quem visita Fortaleza. A cultura merece mais cuidado, e a praça deveria estar melhor estruturada", comentou a estudante Janice Kelly.

O descaso é igualmente apontado pelo autônomo Luciano da Silva: "Isso aqui está abandonado, sem segurança, sem policiamento. Uma obra tão antiga como essa não deveria estar nesse estado. Falta respeito com o patrimônio". De acordo com Francisco Alves Ferreira, restaurador com 30 anos de experiência no Estado, para restaurar a estátua de José de Alencar será necessário que ela passe por uma análise do material usado para a confecção da obra e que seja executada uma limpeza adequada, a fim de evidenciar a originalidade, assim como aplicar um verniz de proteção que não interfira nas características do material usado.

Quem passa pela praça José de Alencar relata sobre a falta de segurança no local, facilitando que vandalismos ocorram com frequência no espaço.

"É muito triste o que ocorre nessa praça. Deveria ter uma cabine da Guarda Municipal ou da Polícia Militar aqui, para evitar que vandalizem esta obra", contou o comerciante Eduardo Silva, que frequenta a praça diariamente.

Por meio de nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que uma equipe técnica será enviada para avaliar os reparos necessários à estátua e destacou sobre a relevância de denúncias acerca de atos de vandalismo, que podem ser realizadas de forma anônima via telefone 190.