Heráclito Graça: condutores se arriscam em meio a obras

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Andamento das obras na Heráclito Graça, um trecho foi liberado para passagens de veículos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Anunciadas como a solução para os constantes alagamentos, as obras na av. Heráclito Graça devem se estender, pelo menos, até março. Contudo, um dos trechos da intervenção, entre as ruas Gonçalves Lêdo e João Cordeiro, está em processo de conclusão avançado.

Embora ainda faltem ajustes, especialmente a instalação da sinalização de trânsito, veículos já circulam no local. Conforme moradores e empresários, a ausência de semáforos e de indicadores de velocidade aumenta os riscos para condutores, que dividem o espaço com maquinário e trabalhadores atuando nos serviços remanescentes.

Ontem, 9, O POVO percorreu a avenida ficou evidente que grande parte do trecho entre as ruas João Cordeiro e Barão de Aracati ainda está em fase de trabalhos intensos e, por isso, é inviável a livre circulação de veículos.

Já no outro extremo, na rua Gonçalves Lêdo, o trânsito está liberado e segue fluindo normalmente, sem restrições. Na rua João Cordeiro, o tráfego está permitido até o cruzamento com a av. Heráclito Graça. Porém, a via encontra-se bloqueada a partir do cruzamento com a rua Jaguaretama.

Mesmo com o bloqueio parcial e trabalhadores ocasionalmente circulando, foram avistados carros e motos trafegando pelo trecho entre as ruas João Cordeiro e Gonçalves Lêdo.

"Está bem nivelado e bom para trafegar, mas ainda falta colocar a sinalização, a pintura no chão, um semáforo. Alguns carros ainda passam, mas é arriscado. Parece que abriram, mas, na prática, não", comenta Carlos de Assis (Carlinhos), proprietário de uma oficina localizada na avenida.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou ao O POVO que a avenida segue bloqueada entre as ruas Gonçalves Lêdo e Barão de Aracati, apenas o acesso local de moradores e comerciantes está garantido.

Obras

Anunciadas como a solução para os alagamentos crônicos, a entrega seria em outubro, passou para dezembro, mas devido a interferências nas redes de esgoto e água foi adiada novamente