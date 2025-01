Foto: Samuel Setubal AS ações de limpeza foram iniciadas na última segunda-feira, 6

Três canais localizados nos bairros Pici, Quintino Cunha e Jardim Iracema, em Fortaleza, foram vistoriados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e membros da Defesa Civil, ontem, 10.

Durante a inspeção, foram observados problemas como acúmulo de resíduos sólidos e aguapés dentro dos equipamentos voltados ao escoamento de águas pluviais.

As visitas são continuidade do monitoramento iniciado no último fim de semana, quando membros da gestão e da Câmara Municipal estiveram nos canais dos bairros Dom Lustosa, Alto da Balança e Quintino Cunha.

O POVO acompanhou a visita do prefeito e profissionais da Defesa Civil em um dos bairros, o Jardim Iracema. Questionado se já há um detalhamento de quais serão as medidas adotadas durante o período de chuvas que se aproxima, Leitão reforçou as ações que estão sendo realizadas no momento visando evitar sinistros como os vistos na chuva do último 4 de dezembro.

"Já iniciamos os trabalhos de limpeza de bueiros, limpeza de lagoas, limpeza dos canais, para no sentido de quando a quadra invernosa chegar, a gente tenha uma condição de resolutividade melhor para a população fortalezense", pontuou Evandro.

Até o fim da quadra chuvosa, 60 canais devem receber intervenções nas 12 regionais da Capital. Destes, 11 pontos tiveram os trabalhos iniciados durante a última segunda-feira, 6, nos bairros Aerolândia, Barroso, Benfica, Carlito Pamplona, Centro, Conjunto Ceará, Ellery, Jardim das Oliveiras e Quintino Cunha.

Conforme anunciado em entrevista coletiva, na última terça-feira, 7, a partir da previsão de chuvas dentro ou acima da média histórica para a próxima quadra chuvosa, a cidade se prepara também para respostas rápidas em 89 áreas de risco existentes em Fortaleza.

"Nós criamos o grupo de trabalho da quadra invernosa capitaneado pela Defesa Civil e também com diversos órgãos fazendo parte e secretarias do Governo do Estado para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção dessa quadra invernosa que está por vir", disse o gestor.

Além de órgãos municipais e estaduais, foi anunciada também a presença de voluntários dessas regiões para atuar de forma proativa nos locais.

Os moradores deverão receber capacitação para atuar, de forma imediata, em eventuais situações de emergência, como desabamentos, até a chegada da Defesa Civil.

Apoio

