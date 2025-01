Emcetur recebe turistas internacionais, embarcados no navio Majestic Princess

Foto: Samuel Setubal A proposta foi prestigiar mais de 30 mil artesãos

Turistas de várias partes do mundo navegaram sobre as águas do Oceano Atlântico para conhecer alguns pontos turísticos e históricos de Fortaleza, como o Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), o bairro Centro e as praias da Capital nesse domingo, 12.

Do total, 4.272 pessoas vieram a bordo do navio Majestic Princess, fabricado em 2017 no estaleiro Fincantieri, na cidade de Monfalcone, na Itália, e puderam desfrutar das peças expostas no equipamento.

Neste ano, segundo levantamento do Centro de Turismo, outros navios - como o Queen Victoria (2.489), o Amera (835), o CMV Vasco da Gama-Nicko (1.512), o Silver Ray (728), o MS Volendam (1.728), o MS Poesia (3.060) e o Seven Seas Splendor (829) - devem trazer 11.171 pessoas de países como Austrália, Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido e do Brasil para visitar o local.

Em 2024, foram 9.371 viajantes, com destaque para a embarcação Costa Diadema, que trouxe 4.525 turistas, e o Saphire Princess, que transportou 3.214 pessoas. No apanhado do ano, a perspectiva é ter gerado, na economia, apenas em Fortaleza, um aporte de R$ 1 milhão em vendas.

Luciana Uchôa, presidente da Emcetur, ressalta que surge daí a importância de recepcionar estas embarcações. "A gente está tendo um aumento nesse início do ano de 85%, tanto de navios como de turistas internacionais, quanto do próprio turismo nacional e regional", disse.

Urbano Lima Filho, diretor de infraestrutura e gestão do Companhia Docas do Ceará, conta que o Centro, o Beach Park, a Praia do Futuro e a avenida Beira Mar são os principais pontos de visitação.

Conforme Urbano, há um histórico de transtornos para o acesso ao terminal, portanto, será feito um aporte em torno de R$ 6 milhões para realizar melhorias.

Entre os visitantes de ontem estavam o casal britânico Steve Cory e CJ Cory: "Há tantas coisas diferentes e as pessoas são muito amigáveis. É o nosso primeiro ponto de parada em Fortaleza. Até agora é o nosso lugar favorito e os preços parecem ser muito bons", avaliaram.

Maria Marilac, 59, proprietária da Loja do Turista, conta que procura saber o gosto dos turistas para ter produtos que possam agradá-los, como rendas coloridas e naturais, bordados manuais, labirinto e rechilieu. "Percebi mais movimento de estrangeiros, e normalmente eles voltam e sempre levam algo do Ceará com muito carinho", observa.