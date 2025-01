Férias no Parque do Cocó tem programação aos domingos de janeiro

Foto: AURÉLIO ALVES A programação inclui atividades tanto para as crianças como para os adultos

O tempo nublado das primeiras horas da manhã de ontem, 12, não impediu que Arlene de Oliveira, 42 anos, levasse a filha Maria Alice, 9, à abertura do Projeto Férias no Parque 2025, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza.

A iniciativa, do Governo do Estado, teve início às 8 horas e se estendeu até às 12 horas. A programação volta a ocorrer nos próximos domingos: 19 e 26 de janeiro.

Dentre as atividades oferecidas pelo projeto estão yoga, zumba, ritmos, oficinas de arte e de educação ambiental, distribuição de mudas, futebol infantil e recreação para as crianças.

"Eu acho tranquilo. É muito bom porque aqui, em Fortaleza, não tem área livre para ir com as crianças, então no (Parque do) Cocó tem bastante espaço com atividades diversificadas e os pais aproveitam para descansar um pouquinho", complementa Arlene, moradora do bairro José de Alencar.

De acordo com a secretária executiva de planejamento e gestão interna da Sema, Karyna Leal, esta é a segunda edição do Férias no Parque, que teve início em julho do ano passado. Ela menciona que, nesse primeiro domingo, é normal que o público esteja "mais tímido", contudo, é esperada maior movimentação ao longo do mês.

Dentre as atividades desenvolvidas no projeto está a oficina de educação ambiental, que visa conscientizar as crianças acerca da correta separação dos resíduos sólidos. Para isto, uma tenda foi implantada no perímetro do parque e, junto a ela, diferentes materiais recicláveis foram postos sobre uma mesa. A dinâmica consistia em perguntar para a criança quais tipos de materiais poderiam ser reciclados.

"A gente está orientando a distinguirem quais são os materiais e colocarem esses itens nos respectivos coletores. Estamos ensinando a identificar os materiais de forma lúdica e acharem o coletor certo de cada resíduo", pontua o titular da Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável da Sema, Fábio Teixeira.

O método de explicação, conforme Fábio, varia de acordo com a idade da criança: "A gente trabalha com as crianças e as próprias crianças repassam esses ensinamentos para os pais".

Adultos também desfrutaram de algumas das atividades disponíveis na programação, como é o caso de Maria do Socorro do Nascimento, que aos 61 anos decidiu participar da aula de zumba.

"Todo domingo estou aqui no Cocó, se quiserem me pegar podem vir me procurar que eu estou aqui", segue. "Fiquei sabendo do projeto por meio da professora de zumba do meu bairro, na Sapiranga. Eu vim e posso afirmar que foi maravilhoso, a coreografia é bem fácil de pegar".

Diferentemente de Socorro, Vera Caminha, 69, foi ao local para um participar de um piquenique junto à neta, que está no período de férias escolares. Ao chegar ao local percebeu que outras atividades estavam sendo realizadas, dentre elas a distribuição de mudas no viveiro do Parque do Cocó.

"Quando eu soube disso aqui, vim pegar uma plantinha, que eu gosto demais. Tenho um quintal enorme onde posso plantá-las", cita Vera.

Conforme o biólogo da Sema, Christopher Morais, a doação de mudas incentiva a população a plantar árvores nativas a fim de "deixar a cidade mais verde e melhorar o clima".

Até às 10h da manhã, cerca de 50 mudas de ipês amarelos, roxos e pés de cajás haviam sido distribuídas. A iniciativa ocorrerá durante todos os domingos de janeiro.

"É uma muda por pessoa. A gente traz, por dia, 100 mudas, de todas as três espécies. O pessoal procura bastante, é bem legal porque podemos conversar com as pessoas para que elas tenham essa conscientização, de trocar as exóticas como o nin", esclarece o biólogo.

Serviço

Férias no Parque 2025

Quando: atividades aos domingos de janeiro, 19 e 26

Horário: 8h às 12h

Onde: Parque do Cocó (Avenida Padre Antônio Tomás, s/n - Fortaleza)

Gratuito