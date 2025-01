Governo pretende implantar novos polos EaD em 38 municípios

Foto: Reprodução/ Instagram Elmano de Freitas

O Governo do Ceará pretende implantar polos de Educação a Distância (EaD) em 38 municípios do Estado ao longo de 2025. O Pode Executivo do Estado articula, a princípio, com os representantes dos municípios a fim de implementar as ofertas, com possibilidade de ampliação de vagas para 2026.

O governador Elmano de Freitas (PT) esteve com os prefeitos e prefeitas das cidades visadas, além de outras autoridades, em reunião sediada no Palácio da Abolição, na última semana.

A ideia é que cada um dos municípios ganhe um polo de EaD. Entre localidades que mostraram potencial para receber a novidade estão: Itaitinga; São Benedito; Guaraciaba do Norte; Ipu; Paracuru; Pentecoste; Massapê; Bela Cruz; Paraipaba; Jaguaruana; Santana do Acaraú; Cruz; Novo Oriente; Jardim; Caririaçu; Milagres; Marco; Jijoca de Jericoacoara; Tamboril; Ocara e Senador Pompeu (veja a lista completa ao lado).

A iniciativa está dentro do Plano de Universalização do Ensino Superior, conduzido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

A parceria envolve governos federal, estadual e municipal. Além disso, cooperação também deve ser firmada com instituições de educação superior públicas, sendo elas tanto estaduais como federais.

Ainda segundo o Governo do Estado, "os 38 polos vão possibilitar a oferta de diversos cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu) da Universidade Aberta do Brasil (UAB) voltados, principalmente, à formação de professores, agentes públicos, além de alinhamento às demandas econômicas locais".

A iniciativa deve possibilitar a abertura de 5.320 novas vagas, "com média de 4 cursos por polo", e pode contar com um orçamento federal estimado em R$ 79.800.000.

"Os 38 novos polos se somam aos 66 polos existentes no Estado. Em 2024, foram ofertadas 18.430 novas vagas EaD da Universidade Aberta do Brasil, sendo 11.090 para a graduação e 7.010 para pós-graduação. A meta é que, até 2026, sejam criados 81 novos polos, com 8.100 novas vagas, totalizando os 184 municípios cearenses. O investimento federal é superior a R$ 21 milhões", destaca o Governo.





Critério

Para receber o polo, cada município deve ter população entre 20 mil a 50 mil habitantes, além de apresentar documentação e estrutura adequada

Municípios a serem contemplados

Aurora

Barreiras

Bela Cruz

Caririaçu

Cedro

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Forquilha

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Icapuí

Independência

Ipu

Irauçuba

Itaitinga

Itatira

Jaguaruana

Jardim

Jijoca de Jericoacoara

Jucás

Marco

Massapê

Milagres

Morrinhos

Novo Oriente

Ocara

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

Quixeré

Santana do Acaraú

São Benedito

Senador Pompeu

Tamboril

Uruburetama