Hemoce tem o maior número de doações em 30 anos

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Além das unidades espalhadas na Capital, o hemocentro também conta com pontos no Interior do Estado

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) atingiu um feito histórico em 2024 e registrou 110.784 mil doações. O número é o maior em 30 anos e representa um avanço no Estado.

As doações foram realizadas em todo o Estado e foram obtidas por meio de coletas externas, postos de coletas e doações realizadas nas sedes e hemocentros regionais.

De acordo com a diretora-geral do Hemoce, Luciana Carlos, a prática da solidariedade está crescendo cada vez mais na população cearense, fortalecendo o ato de salvar vidas: "Esses dados mostram que o ato de solidariedade já faz parte do cotidiano de muitos cearenses. Temos doadores que realizam doações regularmente e são comprometidos com a ideia de salvar vidas. É um bem que a gente faz para si ajudando o outro, mesmo sem saber quem é".

Para ser um doador voluntário, é necessário seguir alguns critérios: estar saudável e bem alimentado; pesar acima de 50kg; ter entre 16 e 69 anos; e apresentar documento oficial com foto.

Além disso, candidatos à doação de sangue que tiverem idade entre 16 e 17 anos devem apresentar autorização de um responsável legal.

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos, 11 meses e 29 dias. Homens podem doar a cada dois meses, totalizando quatro vezes ao ano. Já as mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes por ano.