Circo Celestia visita Associação Peter Pan e se apresenta para crianças com câncer

Foto: Alexia Vieira/O POVO Circo Celestia alegra manhã de crianças atendidas pela Associação Peter Pan

A rotina de exames, consultas e remédios das crianças atendidas na Associação Peter Pan, no bairro Vila União, em Fortaleza, foi pausada para uma apresentação especial do Circo Celestia. Acrobatas, contorcionistas, palhaços e equilibristas visitaram a unidade para um espetáculo exclusivo nesta terça-feira, 14.

O show foi adaptado para a recepção da unidade. Enquanto os artistas se apresentavam, Lorenzo Angelo, 4, assistia às danças e truques com atenção. Depois, quis tirar fotos com os artistas.

"Para muitos pode não ser nada, mas para a gente que vive nessa luta, é uma bênção. Faz as crianças se sentirem mais felizes, mais amadas", diz Fátima Ângelo, 40, mãe de Lorenzo.

Os dois vem de Barbalha, na região Sul do Estado, para o tratamento de um tumor no fígado de Lorenzo desde que ele tinha apenas dez meses. Para Fátima, esses momentos promovidos no hospital ajudam quando as mães também estão "para baixo" com a rotina.

Ana Paula Silva Lima, 44, é mãe do adolescente Joás Lima Xavier, 15, que já é atendido pela Associação há sete anos. Durante a longa trajetória para a cura do filho, Ana Paula sentiu a diferença em dias de shows como o do Circo Celestia.

"É muito importante que venham essas pessoas sempre ajudar, dar força, levantar o astral das crianças, porque tem muita que faz o tratamento e fica debilitada. Eu me emociono porque eu sei o que as mães passam, as crianças passam, e é bom quando vem esse tipo de pessoas fazer essa animação", diz Ana Paula.

Joás, que hoje vai à unidade para o acompanhamento do caso, relembra os momentos de receber ações do tipo ainda na internação. "Ficava mais feliz. Eu mal saía do hospital, então eu mal via essas coisas", conta.

Os artistas também visitaram as crianças da enfermaria que, por estarem mais debilitadas, não puderam ver a apresentação realizada na entrada. "Eu acho que esse tipo de ação é uma das mais bonitas que a gente faz. Agora, como as crianças não podem ir, então o circo vai até elas", diz o acrobata Zolboo Zuunjin, natural da Mongólia.

"A gente sabe como não é fácil estar aqui dentro. Eles vêm aqui, infelizmente, para tomar agulhada, tirar sangue, fazer um tratamento que é pesado. A gente vem nessa manhã especialmente para que elas esqueçam que estão dentro de um hospital. A gente vem trazer a magia do circo", afirma o diretor do Circo Celestia, Bryan Stevanovich.

Sandra Salgado, superintendente de Atenção Integral da Associação Peter Pan, explica que as apresentações artísticas são de grande importância na rotina das crianças. "Momentos como esse tiram o foco da doença, trazem a leveza", diz.

Serviço

Circo Celestia

Endereço: avenida Washington Soares, 1000 (em frente ao Centro de Eventos)

Horários: 17h30min e 20 horas de segunda a sexta-feira e às 16, 18 e 20 horas em sábados, domingos e feriados

Ingressos: R$ 35 (meia do setor promocional) a R$ 100 (meia do camarote)

Mais informações: circocelestia.com.br





Peter Pan

Fundada em 1996, a instituição atua no tratamento de câncer infantojuvenil no Estado